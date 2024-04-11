宣導讓地球環境永續 汐止東山里植樹成果發表

汐止區東山里在上個月的植樹節，號召長輩及小朋友一起種樹，為環境綠美化，並且舉辦植樹成果發表及環保宣導活動，希望喚起大家對水土保持的重視，多種一些種樹木，讓地球環境永續，活動在東山國小舉辦，一開場也由小朋友帶來精彩的踢踏舞表演。

東山里長虞恉剛指出，舉辦植樹成果及環保宣導，希望透過活動讓大家知道種樹的重要及綠美化，並且對支持綠美化的地主及義工表達感謝之意，另外，也有很多環保議題也要在活動中讓大家知道，才能讓地球環境永續，尤其東山里是汐止區幅員最遼闊的里，整個里都是山區，非常多樹木，希望在適當的地點做些綠美化，讓景觀改善，這也是目前在推綠美化的行動，活動中也希望喚起大家，我們的土地我們的鄉里，能夠多種一些對水土保持、對環境更好的樹種。

汐止區長林慶豐表示，非常開心來到東山國小參加東山里辦的植樹成果發表活動，也謝謝在地的一些好朋友願意捐贈相關的樹苗一起植樹、注重環保。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍說，一個地方要進步，環境非常重要，在里長及各公家單位的合作下，正在對東山里環境做改造，還有前陣子里長還有校長有帶領小朋友一起植樹，讓里內環境更好，呈現不同樣貌。