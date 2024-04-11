好野！淨灘總動員 萬里13個單位宣誓愛護環境

野柳地質公園吸引許多外國遊客到訪參觀，堪稱是國家門面，不過每到東北季風吹拂的時節，地質公園與周邊的海域就會飄進上千噸的海漂垃圾，保麗龍、浮球、寶特瓶、漂流木的都有，為了維持國家門面整潔，野柳地質公園第二年舉辦好野！進灘總動員，邀集13個單位總計約350人一起來淨灘，還給海洋美麗樣貌。

野柳地質公園副總林俊毅指出，往年都會舉辦淨灘活動，到維納斯海岸或是野柳地質公園周遭的海域，而在野柳地質公園內辦理的『好野！進灘總動員』今年為第二年舉辦，除了在地學校、社區團體，今年更擴大還有合作USR計劃的大專院校也一同來共襄盛舉，13個單位、350人齊聚野柳地質公園宣誓加入淨灘活動讓沙灘恢復美麗。

野柳地質公園吸引許多外國遊客到訪參觀，堪稱是國家門面，不過每到東北季風吹拂的時節，地質公園與周邊的海域就會飄進上千噸的海漂垃圾，保麗龍、浮球、寶特瓶、漂流木的都有，三月份還會有銅藻跟著季風一起漂進公園內，難聞的氣味，野柳地質公園也必須加派人手來清理。

13個單位一起撿拾海漂垃圾，從超大浮球到沙灘上細碎的玻璃與塑膠片都不放過，而指導單位北觀處也邀請學校、社區與企業團體除了到北海岸遊玩，還可以上我愛淨灘線上申請系統預約淨灘，一起守護海洋清潔，還給大海美麗樣貌。