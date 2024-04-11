三芝防災演練超逼真 國軍參與提升救災能力

三芝區公所在北海聖雲宮廣場舉行「三芝區複合式防災演練」，模擬颱風侵襲及台灣北部山腳斷層地震後的應對策略，並完善避難收容處所設置，逼真演練區內可能面臨的豪雨積淹水、土石沖刷，房屋傾倒、橋樑道路損壞等複合式災害時，國軍出動悍馬車參與挺進泥流災區，協助疏散災民，大大提升了救災效能，以短時間克服困難，完成應變和救援任務。

三芝區長賴小萍指出，這次演練特別邀請陸軍關渡指揮部參與，派遣國軍兵力及運輸車輛協助災害防救。在豪雨土石沖刷、造成泥流的情況下，一般車輛通行困難，國軍出動悍馬車參與挺進泥流災區，協助疏散災民，大大提升了救災效能，並透過演練不斷精進三芝區的救災能量。

此外，這次演練中也特別安排0403震災時，於避難收容處所架設的「福慧隔屏」，這款新式帳篷可以提供安置災民較高的隱私性，讓災民有良好的照顧，公所也期待透過演練要讓各單位在颱洪及地震等複合型災害發生時，可以做到最快的反應與最適當的應變，通過相關部門資源整合和民眾參與，加深居民的防救災意識，以確保人民生命財產的安全，也將災害帶來的損失和傷亡減至最低。