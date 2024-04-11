律師簡榮宗50歲生日 捐百萬元災情勘查車回饋故鄉瑞芳

在新北市瑞芳區九份出生的律師簡榮宗，今天他和妻子陳佳雯捐贈百萬元的災情勘查車給消防局，交由瑞芳分隊使用，希望能幫助更多的人，並為年滿50歲的人生留下紀念。

消防局副局長陳崇岳出面受贈，並代表局長李清安回贈感謝狀。陳崇岳感謝簡榮宗熱心公益，並對他回饋家鄉的心意表示敬意。瑞芳地區幅員遼闊，消防設備沒有市區充足，期許瑞芳分隊好好利用這台功能齊全的災情勘察車，做好救災、救難服務工作。

消防局今天在第6救災救護大隊瑞芳分隊辦理捐贈儀式，除了簡榮宗夫妻出席，簡在教育界、商界任職的姊姊簡靜慧、簡靜玫和瑞芳區長楊勝閔、第6義消大隊前大隊長徐登賢等地方人士也到場觀禮。

簡榮宗表示，他在九份山區出生，對於山海交界的故鄉瑞芳一直存在很深厚的感情。這幾年參與公共事務，擔任第6義消大隊顧問團團長，知道打火兄弟們除了滅火，在各種天災、意外現場，也要衝到第一線救援，責任重大，也十分辛苦。

今年4月簡榮宗滿50歲，他在跟妻子陳佳雯商量後，決定拿出多年工作的積蓄，捐贈消防局1台災情勘察車，並在故鄉瑞芳地區使用，期待看到這台車以後可以上山下海，幫助到更多的人，更希望拋磚引玉，讓有心的人都能做出貢獻。

消防第6大隊表示，瑞芳地區擁有黃金山城、濱海漁村及陰陽海等著名景點，是許多國內外觀光客慕名而來的觀光聖地，消防員經常要面對火災搶救、山難協尋、水域救援及大型車禍救助等複雜嚴峻的救災環境。這輛災情勘查車能幫助瑞芳分隊消防及義消同仁更快速、有效地應對災害，保護社區居民的安全，成為守護瑞芳地區最堅實的後盾。