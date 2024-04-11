蔣萬安運動中心2.0首座克強館動工 打造首座兒童體適能

台北市府打造運動之都，推動運動中心2.0，要讓北市每一行政區有2處運動中心。目前北市每區都有一座運動中心，蔣萬安今啟動「躍動館」計畫，士林區躍動館「克強館」動工，蔣說，目前已盤點9處躍動館，打造一款一特色，包括射擊場館、鐵人三項訓練中心、水上運動、還有最近很流行的匹克球、滑輪溜冰等。

蔣萬安兌現北市每一區有兩座運動中心的施政政策，第一步就是將原本的克強公園游泳池拆除改建，打造為地上五層、地下2層樓的「躍動館-克強館」 ，其中克強館最大亮點就是有北市首座兒童體適能中心，另外也保有原本的室內外游泳池，還有綜合球場、體適能中心等。

蔣萬安說，之所以要推動運動中心2.0，是因台北市目前12處運動中心，每一區都深受民眾喜愛，每年使用人次都超過一千萬人次，其中最早的中山運動中心，從民國92年啟用開始，已使用超過20年，希望能持續推動全民運動，提供民眾更多元的運動項目設施，更希望向下紮根，讓小朋友從小養成運動習慣。

蔣萬安說，除了克強館之外，目前北市府也已經盤點出9處躍動館，打造一款一特色，結合有發展潛力的運動項目，包括新生公園打造成射擊場館，也會以身障朋友角度規畫設計；還有鐵人三項訓練中心、水上運動、草地球運動、最近很流行的匹克球、滑輪溜冰等，但最基本的綜合球場也都會設置，讓市民熱愛運動、喜愛運動、人人運動，不受場域時間限制。

北市體育局表示，自2003年全國首座中山運動中心啟用後，北市各區共12座運動中心陸續落成，每年平均皆有1千萬人次進場運動，使全市規律運動人口從14％提升至近40％，不僅為六都之一，且獲選為運動典範之都。

體育局說，期許未來9座躍動館結合現有運動中心，將使用人次再提升25%；此外，體育局也將推出U-Sport台北樂運動計畫、明年還將舉辦大型國際賽事2025世界壯年運動會，期盼能帶動全市規律運動人口與運動產業再升級，將台北市打造為「運動之都」。