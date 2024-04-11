台北保生文化祭4月13日登場 4月22日保生大帝出巡
北台灣熱鬧的宗教盛事「保生文化祭」在4月13日登場，台北大龍峒保安宮在傳統下持續創新，規畫一系列精采活動，融入美學、表演、藝術、人文等元素，今年又適逢3年一次的保生大帝聖誕遶境，許多精湛的藝陣表演、作工精細的神轎，都會在遶境當天熱鬧登場。
每年農曆3月15日是保生大帝聖誕，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，2021年核定為台北市重要民俗無形文化資產，今年「保生文化祭」的重頭戲是3年一次的恭祝保生大帝聖誕遶境，於4月22日迎請保生大帝出巡。
保安宮的遶境始於清咸豐5年，主要由大龍峒大稻埕米商發起，遶境隊伍最引人注目的就是保安宮各個力士會的神轎，力士會即轎班的意思，為了迎請保生大帝與眾神明，一頂頂雕刻精緻、作工細膩的神轎，展現傳統藝術之美，力士會的神轎之前會有巨型神獸，每一隻造型各異的神獸，是保安宮迎神遶境的一大特色。
另外，當天傍晚在保安宮廟埕進行「放火獅」，放火獅是保生文化祭最受人矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮；「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演，從4月13日至5月6日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出。
保安宮董事長廖武治 表示，保安宮於民國83年開始舉辦「保生文化祭」，期待呈現和以往不同的廟會新文化，今年是三年一次保生大帝聖誕遶境，還有放火獅的儀式，火獅是由李清榮藝師所製作的糊紙火獅，大家可以一睹傳統紙藝精細之美，施放火獅象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護我們芸芸眾生的健康平安；「家姓戲」的演出除了讓大家重溫廟埕看戲的回憶，也讓社會大眾能更加認識傳統戲曲文化。
台北市民政局長陳永德表示，保生文化祭自4月13日至6月29日長達2個半月，感謝保安宮對傳統藝術的保存與堅持，讓更多的人從更多元的角度認識傳統道教科儀，為台北廟會活動的新指標，讓台北市的宮廟文化多了一份藝術美學的感動，歡迎大家到大龍峒保安宮逗熱鬧。
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