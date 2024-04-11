每日影響1600人次 昨53人擱淺淡水渡船今中止營運

新北市淡水河口藍色公路昨傍晚發生渡船擱淺，53人受困河中央，新北市長侯友宜也下令航運公司停航。新北交通局表示，順風「八里－淡水」船舶影響乘客安全，今起中止新北市藍色公路營運許可，需確認船舶及航道安全無虞後，再向交通局申請復航許可，預估停航每一天影響約1600人次。

交通局表示，以往未曾接獲過藍色公路擱淺意外通報，今中止營運許可，令請業者立即檢討責任疏失，於確認船舶及航道安全無虞後，再向交通局提出檢討報告，申請復航許可，由於過去一個月搭乘人次約5.2萬人次，平均一日約1600人次受影響。業者也無奈地說，沒發生過這種事，會盡力配合市府。