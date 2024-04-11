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「剴剴案」議員籲保母應定期身心檢查 蔣萬安允諾研議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今針對剴剴保母虐童案專案報告。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今針對剴剴保母虐童案專案報告。記者洪子凱／攝影

近日爆發多起公安事件引起社會關注，台北市長蔣萬安今針對剴剴保母虐童案、寶林茶室食物中毒事件專案報告，議員汪志冰表示，保母身心狀況相當重要，未來應針對執業保母定期身心健康檢查。蔣允諾，會請社會局研議針對無依、脆弱家庭個案孩子托育人員，定期接受專業醫療評估。

汪志冰表示，報告中有考慮到保母從業人員身心狀況，但卻沒有更重要的作為「這是一個很大的漏洞」，當保母身心狀態出問題時，一般人很難判別，但目前僅針對保母登記執照時做身體健康檢查，6年一次，但並沒有要求身心狀況評估，這將會是一個不定時炸彈「剴剴案恐會再發生。」

汪志冰表示，保母身心狀況評估應該在登記執業前就要做，更應該制定一個周期就要做一次，而且要由醫院專業醫師來去判斷，才能確保孩子是由身心健康的保母來照顧。

蔣萬安表示，依現行出養程序前安置，北市都會先到寄養家庭機構，不會安置到一般保母，但未來可評估，針對無依、脆弱家庭個案孩子托育人員接受專業醫療鑑定身心狀況。

保母 汪志冰 蔣萬安

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