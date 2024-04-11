新北推認養後課程 找專業訓犬師協助飼主解決狗狗行為問題

不少民眾選擇到動物之家領養毛孩，但回家卻發現有吠叫、護食等行為問題。為解決飼主困擾，且減少認養後退回率，新北市動保處推出「認養後訓犬課程」，由專業訓犬師幫忙解決狗狗行為問題。飼主可依訓犬師評估狗狗狀況，至板橋毛寶貝生命教育園區上課，有需要亦可請訓犬師到府訓練。

飼主葉小姐表示，今年1月21日到板橋動物之家認養約3個月大的米克斯犬「虎mo」，當時工作人員便有說明回家照護幼犬應注意的事項，也告知認養後有需要可以申請犬隻行為評估訓練。隨著虎mo逐漸長大，開始出現無法定點大小便問題，最近更有護食行為，導致家裡兒子受傷，可是全家又很愛牠，捨不得退養，才聯繫動保處。

由於葉小姐因工作繁忙，無法到板橋上課，動保處安排訓犬師陳冠霖至葉小姐家中協助。葉小姐表示，她跟兒子一起在家時，學習如何訓練虎mo。兒子現在放學後，每天都帶著虎mo練習，護食行為跟學習等待指令，都有在慢慢改善中。

動保處指出，毛寶貝生命教育園區在20202年成立後，定期開設寵物飼養、鮮食、美容及犬隻行為等相關課程。其中尤以犬隻行為學課程廣受飼主好評。今年起為增加民眾認養意願，也推出認養後犬隻行為教學專案，凡飼主認養新北市公立動物之家犬隻，遇到教養有困擾情形，將優先安排至毛寶貝生命教育園接受犬隻行為課程。