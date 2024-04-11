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北市疑食物中毒案連環爆 蔣萬安：成立檢驗專案

中央社／ 台北11日電

台北市接連發生寶林茶室、初瓦及嚮辣西門分店、八方雲集等疑似食物中毒案，台北市長蔣萬安今天宣布4項策進作為，包含成立檢驗專案進行食品監測，增加檢驗效率及量能。

蔣萬安今天上午赴台北市議會，針對出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件進行專案報告。

民進黨台北市議員陳賢蔚原想提出權宜問題，但遭議長戴錫欽以「專案報告沒有權宜問題」為由制止，蔣萬安便順利開始報告。

針對寶林茶室案，蔣萬安列出4大策進作為，包含成立食因性疾病檢驗組、增加檢驗人力並建立邦克列酸檢驗技術、添購儀器設備以增加自主檢驗效率、成立檢驗專案進行食品監測，預估每年可以增加800至1000件樣品量能。

蔣萬安提及，王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑似食物中毒案，目前經台北自來水事業處抽驗全棟水源，檢驗結果符合飲用水水質標準，另環保局同步抽驗大樓飲水機供水，檢驗結果都符合標準。

他指出，由於此案影響人數已破百人，衛生局除針對疑似食物中毒進行調查，同步啟動流行病學調查，以釐清腹瀉群聚原因。

對於去年底疑遭保母虐死的男童，蔣萬安表示，市府已列出3項有待修法調整方向，並向中央建議，包含出養前評估及安置服務，應交由地方政府執行；明確規範跨縣市分工及托育人員教育訓練內容；家外案件應納入中央「重大兒虐事件防治小組實施計畫」檢討範圍。

蔣萬安再次對男童離世表達歉意，他說，沒有人對此案不遺憾，市府絕不推卸責任，以最積極、嚴謹的態度檢討各項機制，將盡一切努力讓需要照顧的孩子不被落下，與中央共同合作面對問題、解決問題，讓憾事不再發生。

蔣萬安 食物中毒

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