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北士科、京華城爭議 綠營催送辦

聯合報／ 記者鍾維軒陳苡葳／連線報導
北市議員林延鳳（右）、顏若芳（左）舉辦記者會，批評柯市府違法給予京華城案容積獎勵、士北科T17與T18地上權圖利新光人壽。記者鍾維軒／攝影
北市議員林延鳳（右）、顏若芳（左）舉辦記者會，批評柯市府違法給予京華城案容積獎勵、士北科T17與T18地上權圖利新光人壽。記者鍾維軒／攝影

台北市北投士林科技園區T17、T18地上權與京華城容積獎勵爭議延燒，綠營議員昨批前市長柯文哲「送官、送地、送容積」，要蔣市府將兩案送檢方調查，並批市長蔣萬安太消極，根本是「柯規蔣隨」，蔣萬安回嗆「別把沒說過的話塞我嘴裡」。柯文哲昨表示「不要質疑啦，有問題就去告，實在懶得回應」。

民進黨議員林延鳳、顏若芳昨上午開記者會表示，當年柯市府招商不力，北士科地上權屢屢流標，2021年整合土地後分T16、17、18發包，T16納投資計畫書評選，T17、T18卻不用納投資計畫，剛好被新光人壽標走，如今T16大興土木近一年、T17與T18毫無動靜。

林延鳳說，2019年時任新壽副總的吳欣盈，入列民眾黨不分區名單，2021年家族企業便以44億賤價取得T17、18地上權，2022年遞補立委，柯文哲「送官又送地，內舉不避親」，如今新壽面臨「資本適足率」不足被金管會盯上，蔣市府若同意移轉地上權，北士科恐淪為「炒地變現」提款機。

顏若芳指出，柯文哲在京華城案中，容積率以各種詭異名目，從392%直衝840%，圖利財團金額破百億。根據監察院糾正報告，該案容獎不但超過上限，也沒有獲得法律授權額外給予，被認證是「欠缺法律依據」且「逾越上位法規」，亂套都更獎勵規定，違法亂紀。

兩人要求蔣市府應將兩案送檢調，綠營下午議會又接力質詢，蔣萬安回應，昨才知道新光人壽不用提供投資計畫書，若議員要求要補投資計畫書，雖然已經招商完了，有疑慮會全面檢視，若有不法會追究到底。柯市府秘書長、現任參事陳志銘也被找來詢答，他直呼「當初決議沒有問題」。

林延鳳認為，蔣萬安太消極，蔣是「柯規蔣隨」，氣得蔣萬安回嗆「不要把我沒說的話塞在我嘴裡」。

民眾黨議員陳宥丞說，選舉完還在潑髒水、拉柯打蔣，政治操作大於實質內容，如果有疑慮，就不該只是開記者會，要透過司法處理，該怎麼辦就怎麼辦。

北市地政局回應，T17、T18僅取得基地建造執照，地上物尚未興建，業者也並未提出轉讓申請，也不符契約得移轉地上權之約定；截至目前，新壽應支付的權利金、土地租金皆如期繳交。

地上權 柯文哲 蔣萬安

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