里長帶頭做運動 雙溪上林里銀髮共餐動健康
雙溪區上林里一個月舉行一次銀髮共餐，今(10)日舉行四月份的共餐活動，區長林銚傑也到場和長輩話家常以及跳起健康操，因為一個月才聚集一次銀髮長輩，在餐前里長簡德福教長輩動健康，增加肌耐力，延緩老化。
上林里里長簡德福說，一個月一次的共餐活動，最大的意義是希望社區銀髮族都可以走出家門，一起聚集在據點，分享生活經驗，也讓里長公部門了解長者的生活狀況，並透過各項宣導和動健康活動，讓長者吸收新知，也促進身心健康。
雙溪區區長林銚傑說，今天共餐前帶領老人家來做個健康促進活動，增加肌耐力，可以避免跌倒等情事發生，這也是公所一直在推動的，包括銀髮奇肌班，都希望長者可以藉由課程或是共餐前的活動，活絡筋骨增加肌耐力，讓自己身體機能更好，防止快速老化。
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