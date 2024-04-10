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雙溪婦女大學來授課 要讓老夫老妻生活更有趣

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪婦女大學講師分享老夫老妻的相處，讓晚年生活夫妻之間更有樂趣，攜手白頭到老。圖／觀天下有線電視提供
雙溪婦女大學講師分享老夫老妻的相處，讓晚年生活夫妻之間更有樂趣，攜手白頭到老。圖／觀天下有線電視提供

雙溪區雖屬偏鄉，卻有著不同世代、族群及職業的女性；透過課程讓女性看見不一樣的可能性，今(10)日雙溪區公所就舉行性平好神，破除性平魔咒課程，不少婦女大學學員還有男性志工都來參加，講師也分享老夫老妻的相處，讓晚年生活夫妻之間更有樂趣，攜手白頭到老。

雙溪地區老年人口比例高，不少夫妻檔都是至少結婚五十年以上的老夫老妻，而該如何維持夫妻間的相處之道，雙溪區公所也邀請心理師來授課，希望藉由課程，破除性別刻板印象所帶來的魔咒，解開女性傳統的束縛，打破對男性之框架，

雙溪區區長林銚傑說，鼓勵大家能藉性平好神的正面意象，增加自我信心，同時在性別的領域裡，彼此理解及尊重。藉此拋開性別偏見，彼此學會尊重與包容，共同營造性別友善的雙溪社區。

民眾藍張秀枝表示，和丈夫結褵已經快六十年，但到現在還是相觸的很和諧，主要是彼此互相包容尊重，對方也都願意付出，只要肯學習，不分男女都可以做到。今天的課程也讓她對於老夫老妻的相處之道有更多理解。

心理師 性別 結婚 老年人口 雙溪區

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