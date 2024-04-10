面臨大缺「公」時代？北市府缺工7千多人 蔣萬安：續請中央協助

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告第二天，民眾黨議員陳宥丞質詢近期台北市從濃煙大火惡臭、剴剴案、寶林食物中毒、花蓮強震房屋災損等，蔣萬安的發言關鍵字都是「加速」，包括加速都市更新、加速老校校舍改建、加速通報流程等，不過蔣萬安的加速口號，變成蔣市府的大缺公時代。

蔣萬安坦言，的確不管建管處、工程人員等，其實人力離職率高，市府已經有跟中央爭取相關員額，還有爭取公務員待遇，包括先前成功爭取動物保育員、勞檢員加給等，都有持續與中央的行政總處談，協助增加人力。

議員陳宥丞今天在蔣萬安施政報告時，調出北市府各機關學校的缺(公務員)人力數據，北市府從去年底缺公6800人，今年2月底缺公7234人，不過施政報告沒有說明如何解決人力，大缺公時代如何增加人力？

蔣萬安說，的確不管建管處、工程人員等，其實人力離職率高，包括跟中央爭取相關員額，還有爭取公務員待遇，包括先前成功爭取動物保育員、勞檢員加給等，都有持續與中央的行政總處談。

陳宥丞說，正因台北市稽查員缺工36%，花蓮強震時，他在南港地震災損現場，等了近五個小時，市府才完成通報機制，及派建築師、建管處同仁到現場，「加速」的口號喊震天喀響，但實際作為卻是落了一大拍。

議員也問蔣，是否導入AI紓解市府缺公問題可行？尤其目前美國如加州等，已開始用AI解決人力短缺問題，還有英國、日本等。蔣萬安表示，使用AI 紓解人力，的確可行，人事處及研考會有再研究。