淡水楓樹湖道路邊坡破損 市議員爭取改善完工

新北市淡水區通往楓樹湖道路的楓樹湖18鄰1號下邊坡過去路基流失導致道路邊坡有塌陷的情況，危及居民進出用路安全，為了要讓民眾有安心回家的路，新北市議員蔡錦賢爭取四百多萬元的經費，在去年底進行改善工程，而如今也都完工，讓里長也感謝市議員關心山區居民的通行安全。

新北市議員蔡錦賢表示，楓樹湖在每年春季都有相當著名的木蓮花盛開，還有許多的櫻花與茶花，更是一處賞花景點，而這條斜坡是居民進出的必經之路，因此修復道路更是重要。對此水源里長 李貴鐘也說，過去這裡路基年久失修，現在終於補足道路結構更讓居民進出更加安全。

淡水區長巫宗仁表示，這條邊坡有18.9公尺採懸臂式擋土牆及護欄復舊方式施作，改善後並將路面重新鋪設，感謝蔡錦賢議員向新北市政府養護工程處爭取補助總經費418萬元，為道路用路人、行車增加安全空間與保障。