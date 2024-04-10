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新店公設保留地解編1.12公頃 將蓋467戶社宅
國土管理署今天說，新北市新店區公共設施保留地經專案通盤檢討，審議通過後，預計將解編2處共1.12公頃土地，變更為社會福利設施用地，將作為興建社會住宅使用，預計可提供467戶。
內政部國土管理署透過新聞稿表示，新北市新店區公共設施保留地專案通盤檢討，經內政部都市計畫委員會13月26日會議審議通過，這次變更共涉及2處機關用地與停車場用地變更。
國土署說，預計解編1.12公頃公共設施保留地變更為社會福利設施用地，將作為社宅使用，預計可提供467戶社宅。未來由國家住都中心及新北市政府合作推動，落實照顧不同族群的居住需求，並能發揮公共服務最佳效益。
國土署指出，其中1處位於天山公園，土地為國防部政治作戰局所有，將由機關用地變更為社會福利設施用地，面積約0.94公頃，未來由住都中心興建，預計將提供210戶社宅。
國土署表示，另1處位於新店建國公有停車場，土地為新北市所有，將由停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，面積約0.19公頃，將由新北市政府興建，預計提供257戶社宅。
國土署說，政府持續積極盤點適合的國有土地，規劃興辦社宅及包租代管，並搭配租金補貼等多項居住協助政策，與提供公共托育、日照中心等多元社福設施，透過中央與地方政府共同推動社宅的重大社會投資，擴大照顧各年齡層族群，讓民眾享有可負擔的居住環境。
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