婦人路倒3次心臟停8分鐘 護理師與樹林警救回

1名50歲謝姓婦人5日走路前往新北市樹林區山佳火車站時，因身體不適路倒3次，第3次昏倒心臟停8分鐘，路過女護理師立即施行心肺復甦術，與警消合力救回婦人性命。

新北市政府警察局樹林分局今天發布訊息，山佳派出所員警巡邏時，接獲119轉報在佳園路一段巷口有民眾路倒，立即趕赴現場交通疏導及協助婦人送醫。

據警方表示，婦人當天與母親相約車站，前往途中昏倒，護理師一邊做心肺復甦術（CPR）時，也通知警消到場，隨後護送婦人到亞東醫院急救，醫師表示婦人在現場心跳已停止跳動約8分鐘，是護理師和警消人員合力從死神面前救回生命。

家屬事後到派出所向員警致謝，警方告訴中央社記者，家屬也透過臉書（Facebook）刊登尋人文章，想要找到熱心護理師當面向她說謝謝。