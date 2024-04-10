強震後人心惶惶 新北議員要求市府震後宣導、加速都更

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2級強震，使許多民房出現大小災損，民眾在資訊缺乏、專業知識不足的狀況下，陷入居住安全受損的恐慌中。新北市議員黃心華今表示，市府可以推出簡易評估的圖卡或易於理解的震災後自我檢查房屋手冊，於各類社群平台加強宣傳推播，讓民眾可以第一時間比對自家房屋損害概況，緩解民眾焦慮心理。

黃心華本身擁有土木工程專業，震後與土木技師合作進行房屋結構健檢服務，檢視新店選區60餘件房屋災損案例後發現，多數為老舊房屋隔間磚牆受損，並不影響整體結構安全，認為只需要適當維修，即可繼續使用。但老舊房屋及公設使用壽年接近生命週期末尾越來越脆弱，政府必須加快改善腳步。

黃心華指出，雖然多數屋損案件皆不影響結構安全，但民眾在專業知識不足的狀況下，往往容易陷入恐慌。建議市府可以推出簡易評估的圖卡或易於理解的震災後自我檢查房屋手冊，於各類社群平台加強宣傳推播，讓民眾可以第一時間比對自家房屋損害概況，緩解民眾焦慮心理，若有特定危險徵兆則再安排專技人員協助勘驗。

他說，目前房屋健檢案多為30年以上老屋，建造時建築法規尚未重新修訂耐震能力相對較差。且今年5月將更改的危老都更時程容積獎勵僅剩百分之一，且維持同意比例百分之百的高門檻不利都更推進。建議可針對地價、區位劃分成不同類型都更案件，由中央修法放寬同意門檻或在符合公益條件的前提下，調高容積獎勵上限，讓都更法規更加因地制宜加速都更腳步。

另外新北市府強震後主動巡檢橋樑等重要基礎建設，但未來市府應將水溝、側溝破損納入災後加強巡檢項目，否則這類破損的管道會持續造成鄰近地層、路面沖刷淘空，恐將釀成天坑或塌陷風險，先前新店中興路路面塌陷即屬此類案例，必須加以重視並即時填補修復。