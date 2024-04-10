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北士科T17、T18免提投資計畫 議員批北市府圖利

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
左邊T16土地由金仁寶標下後已大興土木、右邊T17、T18新光人壽標下後，至今荒煙蔓草毫無動靜。圖／北市議員顏若芳、林延鳳辦公室提供
左邊T16土地由金仁寶標下後已大興土木、右邊T17、T18新光人壽標下後，至今荒煙蔓草毫無動靜。圖／北市議員顏若芳、林延鳳辦公室提供

北市前市長郝龍斌日前批柯文哲給京華城案「有史以來最高容積」，並質疑北投士林科技園區T17、T18地上權給了新光人壽是圖利吳欣盈家族。有議員今指出，京華城案容積已被監院認證違法，還發現T17、18地上權免提投資計畫有圖利之嫌，批評柯文哲「送官送地送容積」

北市地政局回應，T17、T18於地上權存續期間不得讓與、以信託方式移轉地上權或地上建物之全部或一部。目前該案僅取得基地建造執照，地上物尚未興建，業者也並未提出轉讓申請，也不符契約得移轉地上權之約定；截至目前，新壽應支付的權利金、土地租金皆如期繳交。

北市產發局說，為確保招商過程能以公平、透明與效率之原則下進行，T17與T18於招商初期即成立廉政平台，邀集士檢、廉政署及政風處研商招商過程廉政風險，包括以書面及口頭併行宣導評選委員利益迴避及禁止事項、強化管控開標及審查過程等文件之機密安全等，建構北士科招商廉政平台，發布相關資訊，增進投資信心，建構廉能透明的投資環境。

北市議員林延鳳表示，當年柯市府招商不力，北士科地上權屢屢流標，2021年整合土地後分T16、17、18發包，T16納投資計畫書評選，T17、T18卻不用，時任柯市府秘書長陳志銘稱「考量投資規模才做此決策」、「增加投資誘因」，還剛好被新光人壽標走，2塊地面積加起來和被金仁寶標下的T16僅差0.6公頃，如今T16大興土木近一年、T17與T18毫無動靜。

林延鳳說，2019年時任新壽副總的吳欣盈，入列民眾黨不分區名單，2021年家族企業便以44億賤價取得T17、18地上權，2022年遞補立委，柯文哲「送官又送地，內舉不避親」，如今新壽面臨「資本適足率」不足被金管會盯上，蔣市府若同意移轉地上權，北士科恐淪為「炒地變現」提款機。

北市議員顏若芳也指出，柯文哲在京華城案中，容積率以各種詭異名目，從392%直衝840%，圖利財團金額破百億。根據監察院糾正報告，該案容獎不但超過上限，也沒有獲得法律授權額外給予，被認證是「欠缺法律依據」且「逾越上位法規」，亂套都更獎勵規定，違法亂紀。

顏若芳、林延鳳要求，蔣市府應將二案送檢調，也要依法廢止「京華城案」違法容積，至於當年柯給新壽「開小門」令其「免提投資計畫」，應立即要求新壽限期補正，並且堅持不展延契約中建築最晚取得使照年限（2026年）、沒有取得使照之前不同意移轉地上權登記、沒有繳納契約年限所有權利金和土地租金前不談修約，把漏洞一一補上。

北市議員林延鳳（右）、顏若芳（左）舉辦記者會，批評柯市府違法給予京華城案容積獎勵、士北科T17與T18地上權圖利新光人壽。記者鍾維軒／攝影
北市議員林延鳳（右）、顏若芳（左）舉辦記者會，批評柯市府違法給予京華城案容積獎勵、士北科T17與T18地上權圖利新光人壽。記者鍾維軒／攝影

北市 地上權 柯文哲

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