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新北環狀線接駁車增班 人潮緩解

聯合報／ 記者張曼蘋黃子騰／新北報導

新北捷運環狀線鋼箱梁在0403地震中毀損，列車在板新站到橋和站之間停駛，前天板橋轉運站湧入通勤族要搭接駁公車，場面一度混亂，為避免塞爆情況再現，交通局昨增加接駁公車能量，班距縮短為5分鐘，搭配紅龍以Z字型排法，秩序大有改善。

板橋轉運站昨早布設紅龍安排動線，上班、上課人潮沒有前一天塞住情況。交通局運輸管理科長林詩欽表示，除了全程車17輛，再加上「板橋－捷運中和站」區間接駁車18輛，不僅車程變短，運轉速度加快，一輛公車可載40至60人，幾乎一次就可載完現場排隊人流。

經交通局統計，昨上午尖峰時段6時至9時全程車往大坪林發車10班共107人、往板橋發車10班75人；區間車7時到9時發車23班載710人，上班時段整體疏運892人。

新北市長侯友宜昨到警察局主持4月治安會報，也關注交通問題，侯表示，北捷監造新北環狀線時耐震規定是6級以上，為何5級震度就發生問題，這部分要檢討。另外，康橋國際學校秀岡校區交通車3月11日發生翻覆意外，交通安全管理出了什麼問題，要求教育局做完整報告，不能再有下一次。

公車 捷運環狀線

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