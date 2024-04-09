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南機場整宅都更說明會 住戶關切中繼住宅需求

中央社／ 台北9日電

花蓮地震影響，台北市南機場整宅受損，都更處今晚舉行說明會，部分住戶關切中繼住宅需求和各樓層所有權人都更意願難整合。都更處表示，將加強溝通和協調中繼安置基地。

台北市屋齡逾50年的南機場整宅受花蓮地震影響，建物嚴重受損，由日前的紅單降為黃單，為促進都更速度，都更處在新和國小舉辦「南機場因地震受損嚴重都更說明會」，會中簡報北市「公辦都市更新7599專案計畫」和相關法令，以及過去所協助多個社區案例評估，會中也說明北市整建住宅專案計畫內容，加強和居民溝通。

其中，整建住宅專案提供最高50%的整宅容積獎勵，並協助經濟弱勢戶貸款、補助差額找補所產生的利息，盼提高整宅居民參與都更意願；同時，積極與住戶溝通、協調中繼安置地點。

現場近200名居民與會，有住戶表示，考量住家安全目前仍在外安置，希望進行都更期間能提供中繼住宅需求。還有住戶指出，多數自住戶願意加入都更，但1樓店面考量租金收入，屋主都更意願相對低，要達成都更共識恐有難度。

都更處和住都中心表示，會持續加強溝通；此外，由於萬華區周邊現有數個社宅多已滿載，台北市政府先前已和中央單位討論國有九號基地興建社宅的可行性，後續將協調中央單位將此處作為周邊地區推動都更的中繼安置基地。

都更處說，為推動南機場整宅更新，北市府團隊自民國104年起設立駐地工作站，協助在地居民凝聚共識，目前南機場整宅單元1、2、3已成立更新會，且單元3已在辦理招商，單元4至7仍持續溝通整合，這次說明會先針對南機場單元4住戶。

除此之外，未來會積極辦理其餘各單元說明會，協助整合更新意願，加速推動南機場整宅社區更新重建，都更處也呼籲所有權人儘快繳交意願書表達更新意願。

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