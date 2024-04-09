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南機場公寓都更說明 民憂即時危險 市府卻要住戶按程序來

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北即時報導
北市都更處今晚舉辦南機場公寓都更說明會，現場上百位居民參與。記者鍾維軒／攝影
北市都更處今晚舉辦南機場公寓都更說明會，現場上百位居民參與。記者鍾維軒／攝影

0403花蓮大地震導致逾60年歷史的北市南機場公寓遭波及，部分建物被貼上紅、黃單，北市府決定加速推動公辦都更，今晚辦說明會。居民憂心說明會內容是未來式，如今牆面、支柱爆裂，老弱婦孺都住在裡頭，萬一又有地震可能倒塌，現在是否有中繼住處？建管處回應，若對房屋仍有疑慮，可上網或打1999登記，建管處會派技師勘查。

南機場公寓都更說明會今晚登場，至少上百位居民參與，立委吳沛憶、議員洪婉臻、郭昭巖也親自出席。有居民擔心，現在房屋危險程度高，盼市府能立即媒合現有社宅，現在降為黃單後，只用幾根支柱支撐也沒用，樓梯主結構全損毀，很怕睡覺睡一半又地震房屋倒塌，社區都是老弱婦孺逃不走。

也有居民說，都更處所說全都是未來規畫，地震又來時候要住哪？而且不止中華路二段307巷房屋，309巷也相當嚴重，其他棟柱子、牆面都爆裂，難道市府都沒看見嗎？也提到萬一店家、住戶搬進中繼住宅，是否要租金？

萬華區忠勤里長方荷生說，現在有些店家因為市府補強支柱後，反而不想參與都更，現在貼黃單還是要靠住戶團結跑流程，南機場公寓都更完後很多地方不能做生意，希望未來可以規畫其中一條街的1樓可以改成商店街。

北市更新處回應，紅單貼出後，市府就統計周邊社宅數量，但目前莒光社宅、青年社宅都住滿了，仍須重新盤點其他社宅數量。

至於房屋安全疑慮，更新處說，雖然目前被判定為黃單房屋沒立即危險，但房屋會愈來愈老、愈來愈危險，勢必要進行重建，只要參與7599公辦都更，市府都會介入幫忙，不用住戶出錢，但至少先蒐集到第一階段75%意願書才會有預算進行後續流程。

都更處表示，南機場對面的9號基地是國家土地，已透過民代協調興建社宅，接下來會考量如何興建，興建完後會統計中繼戶數，市府才有辦法和中央談，租金部分，只要在都更期間都會有拆遷補償與租金補貼，接下來才會討論到租金和房型。

建管處強調，住宅因地震有狀況，可透過1999或建管處網站登記，市府會派技師判定，調查建物是否有安全問題。建管處說，房屋年限為50年，愈老舊安全性愈低，即使修復能正常使用的年限不長，建議還是盡快進行都更。

南機場 房屋 都更

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