瑞芳爪峰里志工何美蘭熱情的心 領志工照顧銀髮族
瑞芳區爪峰里的銀髮共餐志工班班長何美蘭，是爪峰里的鄰長，黃金資收站班長，也是環保志工，在社區身兼多職的她，是里內的各項活動的得力助手，雖然年事已高，不過有著一顆熱情服務的心，持續帶領志工們在各種領域發光發熱，為社區貢獻一己之力，造福地方百姓。
每周二是瑞芳區爪峰里銀髮共餐日，共餐志工一早就忙進忙出，除了備料，料理，還要擺桌及餐後的清潔，志工伙伴們不分你我，為的就是要服務社區銀髮族。其中共餐班班長何美蘭，更是身兼多職，帶領社區志工協助里長進行各項活動。
志工何美蘭就說，擔任志工已經十多年，不論是環保、共餐、關懷弱勢，只要有需要她的地方，她都會不遺餘力去服務鄉親，而且還有一群志同道合的志工兄弟姊妹們，大家一起付出心力讓她覺得格外開心。
爪峰里里長簡明慧表示，里內的志工都是一路走來十多年，大家從六十歲到現在七十好幾，即使年紀越來越大，體力上可能比較吃力，但大家依然凝聚共識，只要需要他們，他們都在。
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