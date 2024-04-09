台智光再開戰！柯文哲轟解什麼約？蔣萬安反問月租費2280元怎來的？

台北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後市長柯文哲、蔣萬安開戰。對於蔣萬安昨天已經發函台智光，啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業跟程序，柯文哲今受訪說，蔣萬安要解的子約是1年1約，不知道到底是要解什麼約？蔣萬安今到議會備詢前受訪，柯文哲簽的子約是從106年到125年，當初怎麼在109年得出3M月租費2280元，還是要釐清清楚。

蔣萬安今天赴議會施政報告，對於台智光爭議，柯文哲指蔣萬安要啟動終止的子約，是一年一約要解約什麼？還要蔣萬安將台智光案的合約都上網公開。

蔣萬安今天表示，這次啟動解除的專案費率子約，是106柯文哲任內簽訂的專案合約，是到125年，每一年有針對費率談，但合約是一直到125年，當初合約議價的過程，如何在109年時，得出傳輸費3M月租費要2280元，這個還是必須要講清楚。