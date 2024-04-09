天氣暖蚊蟲蠢動 登革熱隱憂再起 抓蚊達人：民眾最常忽略頭頂「這處」

天氣回暖，加上陰雨綿綿，蚊蟲蠢蠢欲動，新北市環保局今年至3月，已動員1萬2053人次清除6428處登革熱孳生源。三重區福安里長施正通是市府認證的「社區防蚊師」，每周五是里內「環境清潔日」，他表示，大部分民眾以為蚊子主要都在水溝，卻經常忽略房子遮雨棚天溝易蓄積雨水，正是北部最大登革熱病媒蚊白線斑蚊喜愛的棲息地，以為天溝只有雜草，清理下去，卻是發現滿滿病媒蚊幼蟲，不可不慎。

新北市環保局長程大維說，新北市自2016年起推出「社區防蚊師」培訓課程，也在2022年的里認證新增病媒防治，教導社區防蚊師建立里內巡檢防疫地圖，掌握里內高風險，截至目前已培訓3902人次。

已連任四屆三重福安里長的施正通說，過去從事媒體業，曾參與國寶級歌仔戲演員楊麗花拍攝的預防登革熱影片，對登革熱有一些概念，擔任里長他參與市府防蚊師認證，並帶領鄰長針對里內可能的熱點加強清掃，他說，大多人都以為蚊子長在水溝，但其實白線斑蚊比較喜愛乾淨的水域，民眾就會常忽略樹洞、屋簷天溝、輪胎及居家盆栽底盤等處。

施正通說，很常在清理屋簷天溝時，原本以為只是長了一些雜草，但卻發現雨水蓄積處長滿病媒蚊幼蟲，民眾也都嚇了一跳。

「預防勝過事後噴藥。」施正通說，一場登革熱流行發生，政府單位會大規模噴灑藥劑，往往可能造成民眾食材等物品毀損，還有民怨的反撲，市府提出經費鼓勵各里動起來，效果確實比事後花費更多錢來補救有效。

程大維說，今年度截至3月，共計動員1萬2054人次、清除孳生源6428處，且每月至少抽查每區5%里數的環境衛生，強化民眾「巡、倒、清、刷」觀念。

程大維指出，去年全國本土登革熱確診案例創近年來新高，今年環境部結合各縣市政府超前部署，訂在3月25日至4月12日實施「登革熱孳清大動員計畫」，環保局也全面加強推動孳生源清除宣導，也提醒民眾，孳生源清除非一次性行動，需要大家持續不間斷地落實，才能達成「平時預防」及「防止擴散」的目標。

環保局與衛生局8日共同號召三重區公所、衛生所、三重區福安里、信安里及安慶里帶領志義工及相關單位同仁一起動手清除積水容器，仔細巡檢每一處可能的孳生源，並向民眾宣導防治登革熱四步驟即「巡檢積水容器、倒除容器積水、清除不需要容器、刷除蟲卵及容器收好」，面對病媒蚊「徹底清除，孓不手軟」。