中央允九號基地作南機場中繼 北市曝去年有發文並拜會
台北市南機場307巷十連棟整宅上周不敵花蓮強震，被列為黃單建築。民進黨立委吳沛憶昨表示，中央允諾規畫南機場整宅旁「九號基地」興建社宅，作為當地住戶與南機場商家的中繼處所。北市府表示樂見，並透露其實市府去年3月已就南機場整宅做為社宅中繼一案發文中央，也透過當面拜訪取得共識。
這場花蓮強震，也再度震出南機場都市更新的難題，對於中央允諾規畫南機場整宅旁「九號基地」興建社宅，作為當地住戶與南機場商家的中繼處所一案。北市府副發言人李政軒表示，市府去年三月已就南機場整宅做為社宅中繼一案發文中央，也透過當面拜訪取得共識。
李政軒說，立委吳沛憶給予的協助，北市府樂見一切有利於南機場整宅都更的進展，也會繼續努力推動各項政策，促進台北市步入大都更時代。
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