監視器傳輸費爭議 蔣發函台智光解子約

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰。蔣萬安表示，市府昨天已發函台智光啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序，對於柯文哲日前受訪再向蔣喊話，表示目前既已發現台智光有疑似行賄罪嫌，就請蔣萬安和台智光解約母約，蔣反擊表示，真正對症下藥才是解決問題的態度。

蔣萬安今天赴議會施政報告，議員質詢也將聚焦台智光爭議。柯文哲日前再度開槓，表示請前市長郝龍斌回家再好好研究母約子約觀念，另也喊話蔣萬安，既然目前已發現台智光有行賄罪嫌，就請蔣萬安和台智光解約。

蔣萬安表示，一直以來，他的態度就是面對問題解決問題，所以這次涉及司法案件的警察局監視器傳輸費率專案合約內，特別針對專案合約中包括2M、3M費率有疑慮部分持續釐清，並反嗆柯，真正對症下藥，才是解決問題的態度。

至於目前台智光案的後續處理進度，蔣萬安說，北市府昨天已經發函（台智光），開始啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。