聽新聞
test
0:00 / 0:00

監視器傳輸費爭議 蔣發函台智光解子約

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任市長柯文哲蔣萬安開戰。蔣萬安表示，市府昨天已發函台智光啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序，對於柯文哲日前受訪再向蔣喊話，表示目前既已發現台智光有疑似行賄罪嫌，就請蔣萬安和台智光解約母約，蔣反擊表示，真正對症下藥才是解決問題的態度。

蔣萬安今天赴議會施政報告，議員質詢也將聚焦台智光爭議。柯文哲日前再度開槓，表示請前市長郝龍斌回家再好好研究母約子約觀念，另也喊話蔣萬安，既然目前已發現台智光有行賄罪嫌，就請蔣萬安和台智光解約。

蔣萬安表示，一直以來，他的態度就是面對問題解決問題，所以這次涉及司法案件的警察局監視器傳輸費率專案合約內，特別針對專案合約中包括2M、3M費率有疑慮部分持續釐清，並反嗆柯，真正對症下藥，才是解決問題的態度。

至於目前台智光案的後續處理進度，蔣萬安說，北市府昨天已經發函（台智光），開始啟動終止106年簽訂警察局專案合約的作業與程序。

台智光 柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

北市議會達共識 蔣萬安就食安4議題專案報告

南機場整宅降黃單仍要修繕 北市202校有地震災損

高人氣不分年齡！蔣萬安視察翻轉上下課 學生暴動他成「孩子王」

南機場都更談多年仍卡關...蔣萬安4面向 提高住戶意願

相關新聞

視察翻轉上下課 蔣萬安人氣旺

台北市長蔣萬安昨天視察國小實施「翻轉上下課」執行狀況，受到學生熱情歡迎、包圍要簽名。身為三寶爸的蔣萬安說，他上任後推動翻...

蔣萬安378頁施政報告 遭轟沒重點

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過報告書厚厚378頁，除剴剴案提七大精進，並無提及台智光及寶林案等，遭綠白砲轟3百多頁...

封館整修 文山運動中心重新開幕

文山區運動中心去年底封館整修，昨天開幕。體育局長王泓翔說，台北市12區行政區運動拼圖正式完成，將持續盤點動場館、空地朝目...

監視器傳輸費爭議 蔣發函台智光解子約

北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰。蔣萬安表示，市府昨天已發函台智光啟動終止106年簽訂警察局專...

布局2026 白喊攻下新北 藍綠鴨子划水

民眾黨積極布局2026，前天辦首次「幹部共識營」，立委黃國昌表示「不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要攻下新北」。民...

新北部落大學 50門多元課程

新北市原住民族部落大學昨辦開學典禮，今年將在新北15個行政區規畫50門多元課程，4月陸續開課。不分原漢都可報名。新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。