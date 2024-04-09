視察翻轉上下課 蔣萬安人氣旺

台北市長蔣萬安昨天視察國小實施「翻轉上下課」執行狀況，受到學生熱情歡迎、包圍要簽名。身為三寶爸的蔣萬安說，他上任後推動翻轉上下課，就是要讓孩子學會自主學習，「孩子的想像力，就是他們的超能力」，最重要是培養獨立思考、判斷、決定、負責能力。至於北市翻轉上下課推動，今年實施狀況比去年好很多。

蔣萬安昨天到內湖明湖國小視察翻轉上下課的執行狀況，從校門中庭到操場短短不到2百公尺，蔣萬安光走就走了近十分鐘，學生們熱情歡迎，還有同學邀蔣萬安示範投籃，蔣也小試身手。

每年4月為兒童月，蔣萬安上任後，推動翻轉上下課政策，昨天上路第二年，蔣特別到國小與高年級學生一起翻轉上下課，體驗學生自主規畫的下課活動。蔣說，今年實施狀況比去年好很多，都有達到設定初衷，尤其他看了孩子的自主學習調查表，孩子都非常有想像力，有的安排戶外球隊運動、有的在室內玩棋藝、桌遊等。

教育局表示，為延續自主學習概念，去年兒童月開始推出翻轉上下課，全市國小4月選擇一天進行上下課翻轉（上課10分鐘、下課40分鐘），學校根據學生需求，盤整並適度開放校內空間與資源，讓學生可以自由探索，成為自己學習的主人。

經教育局調查各校辦理翻轉上下課模式，包含單日整天、累積數日（如兩個半天）、7節課分散等，其中以「單日整天」方式辦理共99校（65%）、以「累積數日」方式辦理共43校（28%）、以「七節課分散」方式辦理共10校（7%）。