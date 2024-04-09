蔣萬安378頁施政報告 遭轟沒重點

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過報告書厚厚378頁，除剴剴案提七大精進，並無提及台智光及寶林案等，遭綠白砲轟3百多頁報告完全沒「講重點」。白議員批評，蔣施政報告這麼厚一本，竟無針對市民最關心的說明，淪照本宣科；綠議員也以兒虐案為例，指蔣都在精進別人，「有這麼瞎的事？」藍議員則說，市府該檢討就會要求檢討。

北市府副發言人李政軒表示，前市府施政報告曾高達391頁，相信議員都會以同樣的標準檢驗。他也以台智光案為例，表示書面施政報告旨在說明年度成果，市府不會將終止106年台智光專案契約列為「成果」；至於寶林案等近期的市政議題，會由市長口頭報告清楚說明始末、後續作為及市府的態度。

北市議會昨天開議，綠白黨團也要求蔣萬安應該針對兒虐、食安、台智光以及花蓮強震都更等案專案報告，議長戴錫欽裁示，施政報告依照原議程進行、今天中午將朝野協商，討論本周四、五進行四議題專案報告的內容。

蔣萬安今明兩天赴議會施政報告，議員聚焦兒虐、台智光、寶林案及花蓮強震等重大事件。不過蔣萬安的施政報告書上月27日送達議會各議員辦公室，儘管報告詳細列出各局處工作與精進方向，卻無針對近期濃煙惡臭、台智光案、寶林中毒事件等說明。

民眾黨團總召陳宥丞說，蔣萬安厚厚這一本378頁施政報告書，讓人感覺沒有「講重點」，陳以台智光案為例，指市府年預算要5億多，不重要嗎？施政報告竟隻字未提；寶林食物中毒案，包括稽查機制、稽查人力流失怎麼辦？該就事論事，不能當作沒事。

民進黨議員簡舒培表示，近期兒虐、台智光、寶林案以及花蓮強震都更議題等，都是人民最關心，也是市民最需要市長來報告，但是以兒虐案為例，蔣萬安都在精進別人，北市的保母制度不用精進？施政報告怎可幾句話帶過，台北市民這麼好打發？

國民黨議員王欣儀表示，蔣萬安來議會做施政報告，該檢討的問題就該檢討、該精進的就該精進，會要求向民眾說明清楚，從制度面、權責等，一起來討論改善。

另外，議會昨天開議，議員抽籤新會期委員會，國民黨議員陳重文因涉台智光案羈押禁見，仍排進財建委員會，社民黨議員苗博雅質疑，議員因故無法報到，加上涉弊也可能有利益衝突問題，應讓有報到議員優先抽籤。議長戴錫欽認為，未報到議員只要表達意願，就有權利參與抽籤。