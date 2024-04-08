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北市議會達共識 蔣萬安就食安4議題專案報告

中央社／ 台北8日電
台北市長蔣萬安11、12日將針對食安等4大議題在市議會專案報告。 聯合報系記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安11、12日將針對食安等4大議題在市議會專案報告。 聯合報系記者林伯東／攝影

北市議會今天開議，民進黨團主張專案報告優先於施政報告，進而與國民黨團言詞交鋒逾1小時，最後藍綠白達成共識，安排台北市長蔣萬安11、12日針對食安等4大議題專案報告。

台北市議會今天召開大會討論議事日程草案，民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞率先要求，蔣萬安應針對近期社會高度關注的虐童案、食安風暴、監視器疑雲、災後都更、YouBike恢復前30分鐘免費政策效益、大巨蛋公安等6項議題進行專案報告。

民進黨台北市議會黨團總召簡舒培隨後發言，主張變更議程草案。她指出，虐童案及寶林茶室食物中毒事件已有民眾死亡，台智光案及3日花蓮強震導致後續災害是市民迫切需要答案的議題，蔣萬安應先專案報告再施政報告。

王閔生、洪健益、林亮君等多名民進黨市議員接連發言，呼籲議會考量社會觀感，優先針對這4案安排專案報告，好讓議員協助市民解決心中憂慮。

國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠表示，變更議程是重大事項，須經各黨團溝通協商，且9日及10日已安排施政報告，各議員都可以質詢所關心的題目，若認為時間不夠，建議9日進行朝野協商，再討論是否安排專案報告及其題目。

國民黨議員汪志冰認為，這些議題大家都很關心，但若依照民進黨要求盡快專案報告，恐因為準備時間不足，招致報告內容太草率的攻擊。

藍綠黨團激辯逾1小時後，台北市議會議長戴錫欽裁示，食物中毒案等4大議題受到所有議員關心，但考量震災3日才發生，應給予市府適當準備時間，可安排在11日及12日上午分別就相關議題進行專案報告，詳細議程待明天中午黨團協商確認。

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