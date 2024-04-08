猴硐貓村換新裝！貓公所裝全熱交換機、夜間亮燈成新景點

新北市瑞芳區猴硐貓村因流浪貓咪聚集而馳名。新北動保處2021年設置的猴硐貓公所籌備處，提供街貓誘捕絕育、醫療及認養，但因氣候潮濕，室內地板已腐蝕高地不平。動保處近期整修室內外工程，增加夜間亮點，加裝全熱交換機、除濕機、紫外線殺菌等，確保貓咪健康。

猴硐貓村約有172隻街貓，動保處於設立「猴硐貓公所籌備處」，誘捕街貓絕育、戶口普查、醫療及認養小站服務，也提供遊客與貓咪親近互動。因氣候潮濕，籌備處室外木質地板已腐蝕而高低不平，室內也有漏水問題，因此動保處整修室內外空間。

動保處指出，貓公所籌備處外觀採用瑞芳金代表色，工程增加立面間接照明，屋頂設計大型立體雕塑，製作獨特貓公仔，放置在建物屋頂，且夜間有燈光照亮夜間山城，為猴硐帶來亮點，成為該處新地標。另外，戶外重新鋪設地坪，並考慮貓咪習性，在入口處設置貓洞。

由於瑞芳濕度變化大，為維持內部空間空氣品質及對貓咪舒適溫濕度，加裝全熱交換機，吊隱式除濕機及紫外線殺菌，確保貓咪及遊客的環境舒適。連附近咖啡店商家都說，經過改造後，不少民眾會在夜間前來欣賞，不僅帶動觀光，也增加人們對動物保護的觀念。