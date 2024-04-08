快訊

身高不及160公分與女消防員絕緣？ 憲法法庭今公告延後宣判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猴硐貓村換新裝！貓公所裝全熱交換機、夜間亮燈成新景點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處2021年設置猴硐貓公所籌備處，近期重新改裝。圖／新北動保處提供
新北動保處2021年設置猴硐貓公所籌備處，近期重新改裝。圖／新北動保處提供

新北瑞芳猴硐貓村因流浪貓咪聚集而馳名。新北動保處2021年設置的猴硐貓公所籌備處，提供街貓誘捕絕育、醫療及認養，但因氣候潮濕，室內地板已腐蝕高地不平。動保處近期整修室內外工程，增加夜間亮點，加裝全熱交換機、除濕機、紫外線殺菌等，確保貓咪健康。

猴硐貓村約有172隻街貓，動保處於設立「猴硐貓公所籌備處」，誘捕街貓絕育、戶口普查、醫療及認養小站服務，也提供遊客與貓咪親近互動。因氣候潮濕，籌備處室外木質地板已腐蝕而高低不平，室內也有漏水問題，因此動保處整修室內外空間。

動保處指出，貓公所籌備處外觀採用瑞芳金代表色，工程增加立面間接照明，屋頂設計大型立體雕塑，製作獨特貓公仔，放置在建物屋頂，且夜間有燈光照亮夜間山城，為猴硐帶來亮點，成為該處新地標。另外，戶外重新鋪設地坪，並考慮貓咪習性，在入口處設置貓洞。

由於瑞芳濕度變化大，為維持內部空間空氣品質及對貓咪舒適溫濕度，加裝全熱交換機，吊隱式除濕機及紫外線殺菌，確保貓咪及遊客的環境舒適。連附近咖啡店商家都說，經過改造後，不少民眾會在夜間前來欣賞，不僅帶動觀光，也增加人們對動物保護的觀念。

動保處說，貓公所籌備處每周會消毒，定期為街貓施打疫苗，提供貓咪更友善的生存環境，呼籲民眾不要用逗貓棒輪流逗貓，減少貓咪間疾病傳染，且不建議民眾攜帶寵物犬至貓村遊憩，更不可將貓咪棄養到貓村。

新北市瑞芳區猴硐貓村因流浪貓咪聚集而馳名。圖／新北動保處提供
新北市瑞芳區猴硐貓村因流浪貓咪聚集而馳名。圖／新北動保處提供
新北動保處2021年設置猴硐貓公所籌備處，近期重新改裝，夜間亮燈成新景點。圖／新北動保處提供
新北動保處2021年設置猴硐貓公所籌備處，近期重新改裝，夜間亮燈成新景點。圖／新北動保處提供

寵物 新北 浪貓 猴硐 瑞芳 貓咪

延伸閱讀

打造猴硐貓村新亮點 瑞芳貓公所3月底完工照顧貓咪健康

猴硐虎斑貓肚子破一大洞 動保處緊急手術縫合

動保教育扎根校園230場不夠搶 高市增種子教師計畫

送養寵物至北市動物之家 5/1須附病歷血檢證明

相關新聞

高人氣不分年齡！蔣萬安視察翻轉上下課 學生暴動他成「孩子王」

今天清明連假結束恢復上班日，台北市長蔣萬安下午到內湖明湖國小視察翻轉上下課執行狀況，受到學生熱情包圍要簽名，從校門中庭到...

猴硐貓村公所籌備處整修迎新裝 打造可愛新亮點

新北市瑞芳區猴硐貓村的貓公所籌備處近期完成整修，不僅有貓公仔爬上屋頂，還增加光雕照明，讓貓村的白天與黑夜都可愛，除讓當地...

南機場整宅降黃單仍要修繕 北市202校有地震災損

花蓮地震導致南機場整宅受損嚴重，台北市長蔣萬安今天表示，雖然降為黃單依然會列管及修繕；而北市202校也有災損，5月底前完...

猴硐貓村換新裝！貓公所裝全熱交換機、夜間亮燈成新景點

新北市瑞芳區猴硐貓村因流浪貓咪聚集而馳名。新北動保處2021年設置的猴硐貓公所籌備處，提供街貓誘捕絕育、醫療及認養，但因...

黃金博物館「Woo礦石色」特展 一覽礦物五光十色

新北市立黃金博物館今天表示，推出「Woo礦石色」特展，以礦物顏料為主題，透過展示介紹礦物顏料知識，從礦物原石到畫布上呈現...

藍綠白吵翻！民進黨要求先專案報告 議長裁示11、12日舉行

台北市接連爆發重大公安事件，議會今開議，民眾黨團盼盡快排定專案報告，民進黨團則提出變更議程，要求市府就虐童、食安、台智光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。