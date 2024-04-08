藍綠白吵翻！民進黨要求先專案報告 議長裁示11、12日舉行

台北市接連爆發重大公安事件，議會今開議，民眾黨團盼盡快排定專案報告，民進黨團則提出變更議程，要求市府就虐童、食安、台智光、地震等議題進行專案報告後再施政報告，國民黨團想依原議程進行，藍綠白吵翻天。議長戴錫欽最後裁示，施政報告依原議程進行、明中午朝野協商討論11、12日4個專案報告內容。

議員許家蓓表示，已看過市長明天施政報告簡報，但內容卻明確提及近日發生4大案，希望議會能夠變更議程，明天施政報告延後，先針對近日發生重大事件先行專案報告。簡舒培說，近日虐兒、食安皆造成民眾死亡，面對重大公安事件，專案報告迫在眉睫，要求9、10日施政報告改專案報告。

民眾黨議會總召、議員陳宥丞批評，市政報告中隻字未提虐童、食安、監視器疑雲，但不贊成明天專案報告，他認為急就章會讓蔣市府會草率面對，希望能從下禮拜一開始進行專案報告。

國民黨議員汪志冰說，近期發生很多重大公安事件，市府迴避不了，若明天專案報告市府準備不完善，恐被認為過於草率，應從務實面考量；秦慧珠建議先進行施政報告，明天中午舉行朝野協商，決定專案報告時程後再報告。

現場多位不同黨籍議員輪流發言，不過民進黨多位議員直接點名國民黨議員不要在護航蔣萬安，汪志冰更反嗆民進黨政治操作，雙方劍拔弩張。

戴錫欽最後裁示，明天先讓蔣萬安施政報告，針對近日四大案件排定周四、五早上各兩題專案報告，題目明天中午舉行程序委員會再決定，在場議員也接受建議。