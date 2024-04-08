猴硐貓村公所籌備處整修迎新裝 打造可愛新亮點
新北市瑞芳區猴硐貓村的貓公所籌備處近期完成整修，不僅有貓公仔爬上屋頂，還增加光雕照明，讓貓村的白天與黑夜都可愛，除讓當地172隻街貓獲得照顧，還提醒遊客勿帶狗入村。
新北市動保處今天發布新聞稿表示，市府於民國110年設立「猴硐貓公所籌備處」，進行當地街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療及認養小站服務，也提供遊客與貓咪親近互動體驗。
動保處指出，因當地氣候潮濕，貓公所籌備處室外木質地板已腐蝕而高低不平，室內也有漏水問題，為提升民眾及貓隻安全，於是進行室內外整修。
經整修後，動保處表示，貓公所增加立面光雕照明，屋頂還製作獨特貓公仔放置貓村建物屋頂，在夜間黑暗且寧靜的山城，燈光效果可照亮夜間山城，為猴硐帶來亮點，成為貓村新地標。
為確保當地172隻街貓的健康，動保處指出，貓公所籌備處每週會進行消毒，定期為街貓施打疫苗，提供貓咪更友善的生存環境。
動保處也呼籲民眾不要用逗貓棒輪流逗貓，減少貓咪間疾病傳染，也不建議帶寵物犬至貓村，更不可將貓咪棄養到貓村。期待猴硐貓村成為貓隻能安居好地方，使國人及國際旅客認識到猴硐貓村是貓咪天堂，展現新北市友善動物城市風華。
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