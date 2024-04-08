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汐止圖書館演講廳大更新 打造藝文活動好去處

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
新北市立圖書館大同分館演講廳進行更新工程，新北市議員白珮茹到現場關心工程的施工狀況還有進度。 圖／觀天下有線電視提供
新北市立圖書館大同分館演講廳進行更新工程，新北市議員白珮茹到現場關心工程的施工狀況還有進度。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立圖書館大同分館是汐止許多民眾喜愛使用的場所，圖書館2樓還有一個演講廳，平時規劃多做為講座或藝文活動使用，但是使用率並不高，因此為了加強建物的安全性及功能性，於112年10月底進行更新工程，預計到今年5月底要完工，新北市議員白珮茹今(8)日就到現場關心工程的施工狀況還有進度。

此次演講廳的結構補強工程包含全棟耐震補強以及鏽蝕處理和防水工程等，另外也為了讓演講廳能讓更多年輕學子作為表演或是社團成果展等使用，提高使用率，也進行燈光、音響、麥克風和投影機等全面更新，也將舞台加深，增加舞台可用空間及多功能展演使用。

新北市議員白珮茹表示，之前演講廳設計以演講為主，所以舞台過於狹小，導致使用率不高，目前建物正進行結構補強，硬體做好後希望內部軟體也能提供市民更好的使用環境，讓民眾能來多加利用，也希望汐止的藝文活動在硬體、軟體都陸續到位之後，可以讓藝文氣息更加濃厚，民眾參與藝文活動更熱烈。

汐止大同分館演講廳結構補強工程，預算經費約1183萬，預計113年5月底完工，規劃將於6月重新開放藝文團隊申請使用，館方也將與外部團隊合辦展演活動，並增加自辦活動，並鼓勵在地學校和團體多加利用，讓汐止民眾參與藝文活動有更完善的場所。

圖書館 新北 汐止 舞台

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