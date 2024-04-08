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打造完善自行車道 瑞芳基隆河左岸步道擬延伸

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
立委廖先翔邀集相關單位會勘瑞芳自行車道延伸，地方都很期待。 圖／觀天下有線電視提供
立委廖先翔邀集相關單位會勘瑞芳自行車道延伸，地方都很期待。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳基隆河沿途景觀優美，這幾年陸續打造的親水步道，深獲在地居民及遊客的好評，為使親水步道更加完善，地方也建議將基隆河左岸瑞峰橋至瑞芳運動公園作串聯，讓步道不論提供人行或是自行車都很方便好行，今(8)日立委廖先翔也邀集相關單位到現場，針對未來規劃和地方里長進行討論。

立法委員廖先翔表示，基隆河沿途有非常珍貴的天然資源，親水環境營造好，對於民眾的生活品質也有幫助，陸續接獲民眾反應，瑞芳基隆河的自行車道目前就只有做到東和里活動中心也就是介壽橋頭，希望可以往上游做延伸，將自行車道串連。

目前中央單位也已經進行評估，預計分為兩階段施作，施作範圍分別是第一階段介壽橋到瑞峰橋，第二階段瑞峰橋到瑞芳運動公園，預計斥資億元要來打造基隆河自行車步道。

地方里長也紛紛表示，如果能將自行車步道串連，對於基隆河休憩環境，還有瑞芳地區的自行車觀光旅遊品質必會有所提升，爭取自行車步道串連多年的時間，現在終於露曙光，地方都很期待。

基隆 廖先翔 瑞芳 自行車 車道

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