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要活就要動 瑞芳近九旬阿嬤教四十年土風舞

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
近九旬薛秋霞女士教跳舞四十多年，堅持「要活就要動」的理念，固定來教舞，希望讓在地的老人家們走出家門，運動身心、關懷彼此。 圖／觀天下有線電視提供
近九旬薛秋霞女士教跳舞四十多年，堅持「要活就要動」的理念，固定來教舞，希望讓在地的老人家們走出家門，運動身心、關懷彼此。 圖／觀天下有線電視提供

每周一固定在瑞芳市場三樓舉辦共餐的瑞芳老人會，多年都來由教舞老師薛秋霞，帶領銀髮族們舞出健康活力，雖然薛秋霞女士已近九旬，但人生大半都在教跳舞，雖然體力大不如前，但仍堅持「要活就要動」的理念，固定來教舞，希望讓在地的老人家們走出家門，運動身心、關懷彼此。

一群熱情有勁的阿公阿嬤，隨著音樂節拍舞動著身體，這裡是瑞芳老人會共餐前的健康促進活動，而在前方帶頭的，是今年已經八十八歲的薛秋霞女士，擅長土風舞的她，在東北角都有她教學的足跡，已經教舞長達四十多年的薛秋霞，即使年事已高，但她認為要活就要動，還是到各社區教舞。

舞蹈老師薛秋霞表示，雖然現在年紀大了，但還是秉持著要活就要動，只要有社區邀請她，她都願意去教跳土風舞，目前固定在瑞芳老人會的銀髮共餐前的健康促進活動帶動其他長者一起活動筋骨，看到大家願意走出家門來關懷彼此，促進身體健康，她也覺得很開心，大家一起健康樂活。

人生 瑞芳 銀髮族 阿嬤

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