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高人氣不分年齡！蔣萬安視察翻轉上下課 學生暴動他成「孩子王」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午到內湖明湖國小視察翻轉上下課執行狀況，受到學生熱情包圍要簽名，從校門中庭到操場短短不到兩百公尺，蔣萬安光走就走了快十分鐘。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午到內湖明湖國小視察翻轉上下課執行狀況，受到學生熱情包圍要簽名，從校門中庭到操場短短不到兩百公尺，蔣萬安光走就走了快十分鐘。記者林麗玉／攝影

今天清明連假結束恢復上班日，台北市蔣萬安下午到內湖明湖國小視察翻轉上下課執行狀況，受到學生熱情包圍要簽名，從校門中庭到操場短短不到兩百公尺，蔣萬安光走就走了十分鐘，還有同學要蔣萬安示範投籃，市長蔣萬安視察翻轉上下課，還跟同學一起組積木、玩桌遊，就像孩子王，也看出蔣萬安在國小的人氣超級旺。

不過這次的花蓮強震，也讓台北市許多老校舍災損嚴重，蔣萬安受訪表示，他特別指示教育局，針對台北市236所學校校舍、教學建物進行全面巡查，目前回報有202校受到這次地震災損，教育局會五月底前，針對不影響結構及耐震係數強度部分，能全部至於修繕。

蔣說，目前初估修繕經費約需3400萬元，也要求學校明天之前回報具體的修繕經費，好讓市府跟中央教育部國教署、行政院相關受災復建經費提出申請補助，不夠的部分，北市府都會來支應，確保學生的安全，上學不受任何影響。

至於上任後推動翻轉上下課政策，蔣萬安今天視察學校的執行狀況，他說，今年實施的狀況比去年好很多，都有達到當初設定的初衷，也就是讓孩子成為學習的主人，也很謝謝明湖國小這一次規畫非常用心，校長特別設計了調查表，也跟家長做了溝通說明，同時也為了孩子安全起見，低、中、高年級分段實施。

蔣說，他看了孩子翻轉上下課的自主學習調查表，孩子們非常有想像力，希望能夠規畫40分鐘下課，10分鐘上課，可以安排戶外球隊運動或者是在室內的棋藝、玩桌遊等等。讓孩子發揮他們的想像力就是他們的超能力，最重要的是希望培養孩子獨立思考、判斷、決定、負責的能力。

市長蔣萬安視察翻轉上下課，還跟同學一起組積木、玩桌遊，就像孩子王，也看出蔣萬安在國小的人氣超級旺。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安視察翻轉上下課，還跟同學一起組積木、玩桌遊，就像孩子王，也看出蔣萬安在國小的人氣超級旺。記者林麗玉／攝影

內湖 北市 教育局 桌遊 災損 蔣萬安

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