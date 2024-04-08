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花蓮強震後餘震已749起 氣象署：不排除還有規模5以上餘震

南機場紅單危樓改黃單住戶仍不敢住 蔣萬安曝原因：須修繕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午到內湖明湖國小視察學生翻轉上下課的推動狀況。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到內湖明湖國小視察學生翻轉上下課的推動狀況。記者林麗玉／攝影

0403花蓮強震，震出台北市南機場整宅的公共安全問題，由於307巷十連棟一開始被列紅單，上周六才轉黃單，儘管改列黃單可返家，但許多住戶根本不敢住。市長蔣萬安表示，之所以紅單變黃單，是因專業結構技師檢視柱子內部結構，發現沒有像地震當天初判認定的嚴重，但趕快調H型鋼梁補強，4月6日施作完成，再度視察認為安全無虞改列黃單，讓住戶返家。

蔣萬安今天也強調，列黃單不是不用修繕，而是持續列管，而且必須要進行修繕，明天晚上說明會，也會再度與住戶溝通，都市更新的方案及程序，加速都市更新時程。

蔣萬安今天下午到內湖明湖國小視察學生翻轉上下課的推動狀況，對於外界關注的南機場災損處理進度，蔣萬安說，地震第一天的安置型疏散，當天安置63人，目前瞭解，34人安置在旅館的住戶都已經全數返家，29人依親的也陸陸續續返家。

蔣萬安說，北市府明天會由都發局、建管處同仁，到地方進行地方都市更新說明會，儘管現在307巷十連棟已經改列為黃單，不需要強制拆除改建，但蔣強調，它還是黃單，還是必須要修復、持續列管，根本之道，還是要推動都市更新。

對於紅單改為黃單，有住戶擔心都市更新進度恐變慢？蔣萬安說，4月3日當天列紅單，是看到相關受損情形，及技師專業初判，加上接下來可能會有餘震，安全起見進行預防性疏散，隔天馬上拆開柱子看裡面結構，經過專業三大技師公會代表組成的團隊認定，認為只要四處加固H鋼梁支撐補強，安全無虞，可讓住戶返家，恢復正常作息。

蔣說，目前南機場307巷十連棟的房屋狀況，還是必須要修復、持續列管，根本之道，還是要推動都市更新，明天市府就會舉辦都市更新說明會，加速推動都市更新。

住戶 蔣萬安 都市更新

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