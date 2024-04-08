南機場紅單危樓改黃單住戶仍不敢住 蔣萬安曝原因：須修繕

0403花蓮強震，震出台北市南機場整宅的公共安全問題，由於307巷十連棟一開始被列紅單，上周六才轉黃單，儘管改列黃單可返家，但許多住戶根本不敢住。市長蔣萬安表示，之所以紅單變黃單，是因專業結構技師檢視柱子內部結構，發現沒有像地震當天初判認定的嚴重，但趕快調H型鋼梁補強，4月6日施作完成，再度視察認為安全無虞改列黃單，讓住戶返家。

蔣萬安今天也強調，列黃單不是不用修繕，而是持續列管，而且必須要進行修繕，明天晚上說明會，也會再度與住戶溝通，都市更新的方案及程序，加速都市更新時程。

蔣萬安今天下午到內湖明湖國小視察學生翻轉上下課的推動狀況，對於外界關注的南機場災損處理進度，蔣萬安說，地震第一天的安置型疏散，當天安置63人，目前瞭解，34人安置在旅館的住戶都已經全數返家，29人依親的也陸陸續續返家。

蔣萬安說，北市府明天會由都發局、建管處同仁，到地方進行地方都市更新說明會，儘管現在307巷十連棟已經改列為黃單，不需要強制拆除改建，但蔣強調，它還是黃單，還是必須要修復、持續列管，根本之道，還是要推動都市更新。

對於紅單改為黃單，有住戶擔心都市更新進度恐變慢？蔣萬安說，4月3日當天列紅單，是看到相關受損情形，及技師專業初判，加上接下來可能會有餘震，安全起見進行預防性疏散，隔天馬上拆開柱子看裡面結構，經過專業三大技師公會代表組成的團隊認定，認為只要四處加固H鋼梁支撐補強，安全無虞，可讓住戶返家，恢復正常作息。

蔣說，目前南機場307巷十連棟的房屋狀況，還是必須要修復、持續列管，根本之道，還是要推動都市更新，明天市府就會舉辦都市更新說明會，加速推動都市更新。