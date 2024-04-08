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北市文山運動中心耗時5個月重新開幕 體育局曝未來目標：一區2座

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安曾宣示將打造「運動之都」，將盤點可用地，盼能讓各區都有2座運動中心，體育局長王泓翔表示，將持續盤點動場館、空地朝目標努力，其中士林區克強游泳池改建案，也將在周三動工，預計2026年完工。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安曾宣示將打造「運動之都」，將盤點可用地，盼能讓各區都有2座運動中心，體育局長王泓翔表示，將持續盤點動場館、空地朝目標努力，其中士林區克強游泳池改建案，也將在周三動工，預計2026年完工。記者洪子凱／攝影

北市蔣萬安曾宣示將打造「運動之都」，將盤點可用地，盼能讓各區都有2座運動中心。文山區運動中心去年底封館整修，今天舉辦開幕典禮，局長王泓翔表示，12區行政區運動拼圖正式完成，將持續盤點動場館、空地朝目標努力，其中士林區克強游泳池改建案，也將在周三動工，預計2026年完工。

局長王泓翔表示，北市從2003年起規畫新建運動中心，至今各行政區各有一個運動中心共12座，每一年創造1000萬人次到運動中心運動，規律運動人口更已達到39.2%是六都第一，台北市要持續打造「運動之都」，接下來也會盤點運動場館，針對舊有運動中心改建，達成一區2座運動中心目標。

王泓翔說，目前針對市有可用空間也正逐步盤點，其中位於士林區的克強公園游泳池日前審議，將斥資10億改建為全民運動館，將在4月11日動工，預計2026年完工。王強調，包含公有房地、校園房舍及可利用空間、運動人口等都是評估條件。

議員王閔生表示，相當樂見推廣全民運動，也贊成市府提出一區2座運動中心政策，但個行政區需求不同，在規畫上還是要因地制宜，例如：文山區運動中心運動人口大多以在地人為主，未來設計新的運動中心，除了基本健身房、羽球、籃球外，設施項目要更多元，因此建議應由同一個經營團隊經營，避免相互競爭，對運動產業發展不利。

文山運動中心今天舉行啟用典禮，體育局表示，文山運動中心啟用後，也宣告12區行政區運動拼圖正式完成，經整修後場館新設兒童體適能中心，更率全國之先，引進智能羽球場，透過智慧科技及數據分析，呈現各項競技體能狀態，游泳池也加裝鹽解系統，取代傳統濃厚的氯水味道，提升衛生環境品質。

文山區運動中心去年底封館整修，今天舉辦開幕典禮，經整修後場館新設兒童體適能中心，更率全國之先，引進智能羽球場，透過智慧科技及數據分析，呈現各項競技體能狀態，游泳池也加裝鹽解系統，取代傳統濃厚的氯水味道，提升衛生環境品質。記者洪子凱／攝影
文山區運動中心去年底封館整修，今天舉辦開幕典禮，經整修後場館新設兒童體適能中心，更率全國之先，引進智能羽球場，透過智慧科技及數據分析，呈現各項競技體能狀態，游泳池也加裝鹽解系統，取代傳統濃厚的氯水味道，提升衛生環境品質。記者洪子凱／攝影

健身房 北市 王閔生 蔣萬安 運動

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