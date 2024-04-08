北市都更8箭里長問1樓違建能退場？釣出李四川親回

台北市長蔣萬安宣示台北市要進入大都更時代，有最強鐵鎚之稱的北市副市長李四川日前也在臉書表示，「台北市政府推出都更已射到8箭了，是否成功，就要靠市民意願的配合」。李四川貼文也吸引文山區里長陳峙穎到底下留言問，「一樓及頂樓既有增建問題，市府有要拿出魄力規劃逐步退場嗎？ 」

里長的留言也釣出李四川親自回覆，表示「有些歷史包袱，除現有的規定外，我們來研擬有沒有更好的解決方案。」

李四川日前在臉書貼文說，「災害總在忘記中來臨」，「居住正義很重要」，他認為「居住安全更重要」，台北市政府推出都更已射到8箭了，是否成功，就要靠市民意願的配合。

不過長期關注都市更新的文山區里長陳峙穎也在李四川臉書底下留言問，「請問李副市長：一樓及頂樓既有增建的問題，市府有要拿出魄力規劃逐步退場嗎？實務上來看，這是都更破局的很大原因之一！沒有解決的話，現有射出去的箭效果有限」。

陳峙穎提到，許多中間樓層的住戶都擔心房屋老舊產生的風險，但最終破局只能繼續抱著擔心的心情居住著，就如市府政策講的『防災型都更』這已經是影響整個城市安全市民安全刻不容緩的議題！

也有網友留言問李四川，「請問副市長，海砂都更要50%同意，但頂樓加蓋，一樓違建根本不給驗海砂，即使中間樓層都鋼筋外露，市政府針對不願意驗海砂住戶有任何措施嗎？」

對於都市更新無法推動的違建問題，李四川則允諾「有些歷史包袱，除現有的規定外，我們來研擬有沒有更好的解決方案。」