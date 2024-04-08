花蓮地震致鋼梁錯位 環狀線分段行駛 民眾苦等接駁公車怨：上不去

花蓮大地震造成新北環狀線鋼箱梁位移，新北捷運公司在昨天完成板橋到新北產業園區與中和到大坪林兩階段復駛，今天第一天上班日，仍有不少民眾到板橋站發現無法到大坪林，急趕去搭接駁公車，卻發現接駁公車大排長龍，根本上不去，人龍排了兩圈，直呼「要遲到了啦！」

新北市府接駁公車從新北產業園區開到大坪林，不過在中間點板橋轉運站等接駁車的民眾，苦等好幾班都上不去，民眾抱怨，他只是要從板橋到中原站，從7點半等到快8點半都上不去，應該只接駁中間捷運不通的板橋到中和即可，否則車子根本上不去。

要從板橋到橋和站的王小姐說，以前搭捷運大概十五分鐘，今天七點就到，七點四十還沒上車，她也認為，接駁公車從端點開到中間點板橋，車子都是人，根本上不去，已經做好遲到的準備。

等待接駁公車志光商工李同學是板橋接駁公車的排頭，但來的接駁公車卻上不去也很無奈，直言8點就要開始上課，7點53分還在板橋，今天應該真的來不及了。

耕莘護專的溫同學雖然知道環狀線有因為地震影響，但不知道板橋到大坪林沒有通，他8點就要上課，擔心會遲到。

簡先生今天趕著要到秀朗橋站工地，7時許跑到板橋站才發現捷運沒有通，急如熱鍋上螞蟻，擔心趕不上8時上工，「感覺今天不用去了」。