新北街頭藝人2596名 爆搶地亂象

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街頭藝人開放登記制近3年，新北市今年街頭藝人認證數達2596人，創4年新高紀錄，人數增多、搶地爆出亂象，124處可使用空間，熱門點從線上登記改採現場登記抽籤。基隆日前也有街頭藝人在非核准場地唱歌遭阻，文化局說，海洋廣場並非合法展演空間，盼遵守遊戲規則，並改每2周展演點抽籤，活化展演點的使用率及輪替率。

北北基街頭藝人2021年起「一證通用」，可跨縣市申請展演，隔年桃園市加入，4座城市街頭藝人都是一證通用。日前新北蘇姓街頭藝人在基隆海洋廣場開唱被制止，蘇男認為海洋廣場本來是合法演出場地，但基隆文化局「懶得管理」就禁止。

街頭藝人分成表演、視覺及工藝藝術3種類型，較可能衍生「民怨」的表演項目，多是表演藝術類的歌唱藝人，部分團體被指像是「那卡西」，除在海洋廣場演出引發部分民眾不滿，有人申請在外木山海岸、田寮河畔演出，也引來正反評價。

基隆文化局說，基隆現有2060名街頭藝人、合法展演點26處，海洋廣場曾列開放地點，但民眾反映有噪音而取消；基隆港東岸旅客中心3樓麗都蝶客花園，也因醫院及住戶客訴，改由基隆港務分公司准駁申請演出。

有些街頭藝人抱怨抽不到心中理想的展演場地，基隆文化局去年改為每2周展演點抽籤，每月10至12日抽當月16至31日場地，23日至25日抽次月1至15日場地，今年預計增1到2處點位。

新北市街頭藝人達2596位，刷新近4年紀錄，雖有124處、共252個點供展演，但街藝人數增加場地競爭也加劇，新北最熱門的淡水捷運站周邊及金色水岸，分別有13處、73處點位，表演場次占全年近7成，熱門展演場地常一位難求，有街頭藝人反映出現亂象，如家人代抽籤、線上登記未到等。

新北文化局說，熱門場地常發生街藝人登記後未到，造成閒置，因此改現場登記、抽籤。另外，近3年來展演場地已由107處、234點位，增至124處、252點位，預計在新店裕隆城設新點。