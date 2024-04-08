寵物公園落腳員山 年底前完工

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愈來愈多人喜歡飼養毛小孩，宜蘭縣政府為提供飼主與毛小孩歡樂園地，擇定員山鄉的金山公園設立「寵物公園」，除可提供民眾牽遛寵物，還可舉辦保護動物宣導活動，寵物公園目前進入規畫設計，預計年底前完工。

宜蘭縣動植物防疫所表示， 「立法、絕育、教育」是公認控制流浪動物的黃金3原則，宜蘭縣自102年辦理混種犬貓免費絕育工作，實施至111年已完成3萬1873隻，有效減少流浪動物數量。

為讓寵物有一處開心園地，縣政府106年在防疫所設置縣內第一座寵物公園，設立至今成效不錯，計畫在溪北地區也設置一處。

據了解，自從設立寵物公園的消息釋出，很多鄉鎮市爭取，其中員山鄉長張宜樺相當積極。經防疫所綜合評估後，員山鄉的金山公園很適合，距宜蘭市區不遠、園區設施完善、停車方便，方便鄰近鄉鎮市民帶毛小孩來牽遛。

寵物公園預計位於金山公園東北角，縣府以200萬元經費在寵物公園周邊施設圍籬、毛小孩遊憩及清洗設施，預計年底前完工啟用。

防疫所表示，縣內也有年輕人組成義工團隊，每個月2次周末會在防疫所的寵物公園辦活動，號召愛動物的民眾參與，建立流浪犬與人類的彼此信任，增加認養機會。