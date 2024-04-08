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寵物公園落腳員山 年底前完工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

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愈來愈多人喜歡飼養毛小孩宜蘭縣政府為提供飼主與毛小孩歡樂園地，擇定員山鄉的金山公園設立「寵物公園」，除可提供民眾牽遛寵物，還可舉辦保護動物宣導活動，寵物公園目前進入規畫設計，預計年底前完工。

宜蘭縣動植物防疫所表示， 「立法、絕育、教育」是公認控制流浪動物的黃金3原則，宜蘭縣自102年辦理混種犬貓免費絕育工作，實施至111年已完成3萬1873隻，有效減少流浪動物數量。

為讓寵物有一處開心園地，縣政府106年在防疫所設置縣內第一座寵物公園，設立至今成效不錯，計畫在溪北地區也設置一處。

據了解，自從設立寵物公園的消息釋出，很多鄉鎮市爭取，其中員山鄉長張宜樺相當積極。經防疫所綜合評估後，員山鄉的金山公園很適合，距宜蘭市區不遠、園區設施完善、停車方便，方便鄰近鄉鎮市民帶毛小孩來牽遛。

寵物公園預計位於金山公園東北角，縣府以200萬元經費在寵物公園周邊施設圍籬、毛小孩遊憩及清洗設施，預計年底前完工啟用。

防疫所表示，縣內也有年輕人組成義工團隊，每個月2次周末會在防疫所的寵物公園辦活動，號召愛動物的民眾參與，建立流浪犬與人類的彼此信任，增加認養機會。

宜蘭 寵物 毛小孩

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