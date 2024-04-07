北市一殯6月拆、二殯提高量能 議員憂：辛亥路恐成交通瓶頸

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台北市第一殯儀館預計6月開拆，台北市的殯葬量能都將移到第二殯儀館，中山區議員林珍羽認同，應等相關配套規畫好再來拆一殯，在地居民不差這2個月；不過大安文山區議員曾獻瑩則憂心，未來辛亥路恐成為交通瓶頸，尤其「好日子」恐讓現在就已經很塞的辛亥路將更塞。

對於第一殯儀館即將在6月開拆，民眾黨中山區議員林珍羽認為，一殯遷建讓地方居民已經等了20、30年，若延後到6月開拆、可換來二殯運作更順暢、地方聲音更被傾聽，利用這時間點充分溝通，比為了快點拆而拆，更重要。

不過二殯所在的大安文山區議員曾獻瑩則擔心未來辛亥路的塞車問題。曾說，現在二殯禮廳數增加，發現告別式辦在上午的比較多，很多還都是趁上班前、七點半、八點、八點半場次最多，由於目前許多停車場進出場規畫，都是在辛亥路迴轉，加上辛亥路又是文山新店進入市中心的重要道路，上班尖峰車流量大，擔心未來遇到「好日子」會在辛亥隧道出現交通瓶頸，車流會卡在這裡。

曾建議，北市府應該全面調整辛亥路的公車停靠站、行穿線、紅綠燈秒數等規畫，甚至即時交通狀況的交通資訊牌面，可以更早提醒用路人。