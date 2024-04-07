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基北北桃共推「我的減碳存摺」 有機會抽中日本機票

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
基北北桃合作規畫「我的減碳存摺」，民眾查詢自己搭乘、騎乘公共運輸的減碳量，就有機會抽日本雙人來回機票。圖／桃園市交通局提供
基北北桃合作規畫「我的減碳存摺」，民眾查詢自己搭乘、騎乘公共運輸的減碳量，就有機會抽日本雙人來回機票。圖／桃園市交通局提供

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繼去年基北北桃「1200都會通」合作成功提高公共運輸運量後，4市再共同規畫「我的減碳存摺」運動，明起正式開跑，市民在年底前透過「悠遊付APP」查詢自己搭乘、騎乘公共運輸的減碳量，就能抽包括日本雙人來回機票、iPhone15手機、悠遊付儲值金等豐富獎項。

桃園市交通局表示，民眾減碳量計算方式，採用悠遊卡公司研發的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」；民眾只要加入悠遊付APP會員，綁定使用的記名悠遊卡，4月8日0時起登錄參加活動，搭乘基北北桃公車、捷運、YouBike、台鐵、公路及國道客運等公共運具，就可以換算減碳量，4月8日至15日登錄參加活動者，更可以加碼獲得5次抽獎機會。

交通局表示，為鼓勵企業園區各家企業與員工參與，這次活動新增「模範企業」獎，參加的園區目前有台北市內湖科技園區、桃園市華亞科技園區及新北市新店寶高智慧產業園區，企業完成報名後，員工可為公司累積減碳量，每季累計最多減碳量前5名的企業將獲表揚。

市長張善政表示，基北北桃都會通自去年7月1日起至今年3月底約販售457萬張，平均每月販售約51萬張，基北北桃交通工具總使用次數破3.6億人次，累積減碳量相當可觀，本次推動「我的減碳存摺」運動，希望透過行銷抽獎活動加強誘因，鼓勵更多基北北桃生活圈民眾搭乘大眾運輸工具。

另本次將華亞科技園區作為企業示範區，該園區鄰近機場捷運A8長庚醫院站，周邊亦有多條市區公車路線如202、606、607等行經園區及機場捷運A7、A8站，使用大眾運輸上班通勤，除可減碳參加抽獎外又可紓解林口交流道附近的交通瓶頸，向2050淨零碳排目標邁進。

基北北桃合作規畫「我的減碳存摺」，民眾查詢自己搭乘、騎乘公共運輸的減碳量，就有機會抽日本雙人來回機票。圖／桃捷提供
基北北桃合作規畫「我的減碳存摺」，民眾查詢自己搭乘、騎乘公共運輸的減碳量，就有機會抽日本雙人來回機票。圖／桃捷提供

機場捷運 減碳

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