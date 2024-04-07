獨／一殯要延至6月開拆..2原因曝光 將辦拆除灑淨法會

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已使用59年的台北市第一殯儀館，原訂本月19日拆除，不過因二殯二期第二階段工程部分尚未拿到使用執照，因二殯仍設有圍籬，並為提供更好治喪服務，基於這兩點理由，北市殯葬處決定將一殯拆除時間延後，延後2個月、到6月才開拆，屆時殯葬處也將禮請法鼓山關懷院，協助舉辦拆除暨灑淨法會。

另外，為避免一殯開拆之後，二殯殯葬量能大影響治喪品質、周邊交通難負荷，殯葬處近期也研擬3大配套機制，包括加開停車場接駁專車、上月也在官網已設置停車場滿場即時資料、還有禮廳場次安排錯開等彈性作為，避免好日子二殯周邊交通壅塞。

北市殯葬處長張世昌表示，台北市第一殯儀館延後2個月開拆，主要是因二殯二期第二階段工程使照還沒拿到，二階段工程範圍包括外面造景區、排水工程等，考量二殯因尚未取得使照還有工程圍籬等，才會整體考量延後一殯拆除時間。至於目前一殯也只剩下景行廳還開放治喪，原本只開放到4月18日，目前僅有6場次，後續將公告延長開放至4月30日。

至於一殯拆除之後，台北市所有殯葬量能將集中到二殯，先前就遭質疑，相關配套尚未完成，包括遇到「好日子」將停車位一位難求，還曾有殯葬業者郭憲鴻在臉書貼文嘆「喪禮結束了，家屬還在找車位…？」並且點出各縣市殯葬設施都嚴重不足，要擴建都趕不及，北市卻執意要拆(一殯)，真的各種想不明白…。」

對於殯葬量能恐不足的問題，北市殯葬處長張世昌說，目前一殯只剩下景行廳還有提供殯葬服務，場次已經不多，現北市的殯葬量能幾乎都已經移到二殯，他坦言，的確「好日子」會造成禮廳一場接一場、周邊停車滿場，不過殯葬處已研擬配套機制，包括殯葬儀式場次時間安排錯開、並上月已推出數位停車資訊及停車場接駁車，引導前往二殯治喪民眾，如果停車場滿場，可以先停到周邊停車場位。

張世昌說，外界擔心禮廳夠不夠的問題？目前二殯新禮廳已經開到超過一殯加二殯的量，好日子的確有遇到滿場的狀況，需要等到15分鐘到半小時，但目前開的禮廳數是23廳，比過去一殯加二殯21廳還多，今年二殯訂租場次，已較去年同期增加700場次，已完整承接北市治喪需求。

至於民眾擔心的停車部分，一旦二殯館內及對面橋下停車場滿場，北市府也有加開一線「停車場專線」，會有措施讓民眾可以停到較遠的台大癌醫、台科大等停車場等逾500個車位，並搭乘S35(停車場接駁專線)至二館，僅約10分鐘車程，並鼓勵治喪民眾多多使用大眾運輸，包括懷恩專車已增加古亭線。

殯葬處表示，因未來北市治喪量將集中在二殯，停車場設置再多，一定也都會不足，因瞬間的量都會集中在二殯，市府配套機制的主要目的，是避免大家停不到車位，所以已經加開周邊的停車場接駁專車，可以讓民眾停到較遠的停車場。

殯葬處說，一館拆除工程是北市府既定政策，一定會執行，目前配合二館治喪環境優化調整至6月份拆除，提供市民更優質的設施與服務。