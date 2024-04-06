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「北市進入大都更時代」 蔣萬安：地震無預警得迫切面對都更

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／台北即時報導
0403花蓮地震，造成台北市南機場整建住宅在地震當下多處樓梯斷裂、梁柱爆開，被判定有立即危險的紅單。台北市長蔣萬安（右）今天增加行程到場視察。記者林俊良／攝影
0403花蓮地震，造成台北市南機場整建住宅在地震當下多處樓梯斷裂、梁柱爆開，被判定有立即危險的紅單。台北市長蔣萬安（右）今天增加行程到場視察。記者林俊良／攝影

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0403大地震過後，北市陸續傳出建築物災情，包含南機場公寓、多所學校。台北市長蔣萬安今下午二度視察南機場公寓指出北市超過30年以上房子的比例超過7成，地震說來就來，無預警地就發生，都更對北市是迫切要面對跟解決，北市府現在推出都更8箭，之後還有力道更大、更全面的都更政策。

蔣萬安說，都更對台北市是迫切要面對跟解決，他一直強調「地震說來就來，無預警地就發生」，北市平均屋齡接近40年，超過30年以上房子的比例達72%，因此要大力推動都市更新。

他表示，即刻面對且做好萬全準備，是北市府的承諾，也是政府職責，「台北市進入大都更時代」，為了防災所做的都市更新，不只是安全，也是正義，北市府現在推出都更8箭，之後還會推出力道更大、更全面的都更政策。

下周二即將舉行的南機場公寓地方說明會，蔣萬安說，北市府都更第六箭防災型都更專案、第七箭整建住宅專案計畫，已經公告上路，屆時也會再清楚向住戶說明。他指出，「這次地震所造成損害，大家應該要有體會，一場大地震對台北市來講，是不可承受之重」，市府即刻必須加速，希望提高住戶都更意願，加快都更速度。

蔣萬安也提到，必須要把防災思惟導入居住生活的體系當中，未來市府會規劃一公寓一大廈，培訓幾位防災士，如果非公寓社區者，則透過整體社區防災思維，來做彈性調配。

另外，北市學校不少因地震受損，蔣萬安強調市府非常重視校舍改建，教育局目前盤點34校，全面進行相關校舍改建。

蔣萬安說，4月3日到許多學校了解地震後的校舍狀況，被列為海砂屋的誠正國中，目前排定規劃設計、後年改建動工，他要求教育局縮短誠正國中的規劃設計時程，明年就開始改建期程動工，加速校舍改建是對於學生、市民居住安全非常重要一環。

台北市長蔣萬安（中）今天視察忠勤里地震屋舍受損情形，與土木結構技師、當地區、里長及民意代表共同會勘。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天視察忠勤里地震屋舍受損情形，與土木結構技師、當地區、里長及民意代表共同會勘。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天新增行程，視察忠勤里地震屋舍受損情形，與土木結構技師、當地區、里長及民意代表共同會勘。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天新增行程，視察忠勤里地震屋舍受損情形，與土木結構技師、當地區、里長及民意代表共同會勘。記者林俊良／攝影
0403花蓮地震，造成台北市南機場整建住宅在地震當下多處樓梯斷裂。台北市長蔣萬安今天到場視察，表示「目前判定降為黃單，沒有立即危險到停用程度，持續列管，住戶目前可以返家」。記者林俊良／攝影
0403花蓮地震，造成台北市南機場整建住宅在地震當下多處樓梯斷裂。台北市長蔣萬安今天到場視察，表示「目前判定降為黃單，沒有立即危險到停用程度，持續列管，住戶目前可以返家」。記者林俊良／攝影

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