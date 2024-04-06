「北市進入大都更時代」 蔣萬安：地震無預警得迫切面對都更

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0403大地震過後，北市陸續傳出建築物災情，包含南機場公寓、多所學校。台北市長蔣萬安今下午二度視察南機場公寓指出北市超過30年以上房子的比例超過7成，地震說來就來，無預警地就發生，都更對北市是迫切要面對跟解決，北市府現在推出都更8箭，之後還有力道更大、更全面的都更政策。

蔣萬安說，都更對台北市是迫切要面對跟解決，他一直強調「地震說來就來，無預警地就發生」，北市平均屋齡接近40年，超過30年以上房子的比例達72%，因此要大力推動都市更新。

他表示，即刻面對且做好萬全準備，是北市府的承諾，也是政府職責，「台北市進入大都更時代」，為了防災所做的都市更新，不只是安全，也是正義，北市府現在推出都更8箭，之後還會推出力道更大、更全面的都更政策。

下周二即將舉行的南機場公寓地方說明會，蔣萬安說，北市府都更第六箭防災型都更專案、第七箭整建住宅專案計畫，已經公告上路，屆時也會再清楚向住戶說明。他指出，「這次地震所造成損害，大家應該要有體會，一場大地震對台北市來講，是不可承受之重」，市府即刻必須加速，希望提高住戶都更意願，加快都更速度。

蔣萬安也提到，必須要把防災思惟導入居住生活的體系當中，未來市府會規劃一公寓一大廈，培訓幾位防災士，如果非公寓社區者，則透過整體社區防災思維，來做彈性調配。

另外，北市學校不少因地震受損，蔣萬安強調市府非常重視校舍改建，教育局目前盤點34校，全面進行相關校舍改建。