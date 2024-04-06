兩段左轉標示不清 新北騎士霧煞煞

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各縣市陸續取消機車強制待轉，但民代常接獲陳情，多處兩段式左轉標示不清，怕挨罰。經統計，新北前年至去年取締未依規定兩段式左轉就有7.5萬件。北市交工處會在路口前約30公尺處設告示牌，也搭配左轉保護時相設計，避免機車左轉時與對向直行車衝突。新北交通局表示，會再檢視路口標誌牌面位置。

議員林國春表示，常接獲陳情，板橋多處路口兩段式左轉標示不清，像文化漢生路口上有待轉格卻沒有待轉標示，且綠燈時有左轉標示，讓民眾傻傻搞不清楚，「相信這非個案，指示不清讓機車族混亂，當左轉看到待轉格時，更是不知所措」。

交通局表示，文化民權路口目前4個方向，都有設置兩段式左轉標誌牌面，文化漢生路口除往南機車可直接左轉外，其餘都有設置兩段式左轉標誌牌面。

新北交通大隊統計，2022年至2023年取締機車未依規定兩段式左轉計7萬5883件，分別為4萬1806件、3萬4077件，取締較多地區為三重、新莊、中和、蘆洲等。交大表示，主要多為攔停舉發或民眾檢舉等。

議員林秉宥認為，上述行政區路較小條，無空間畫設待轉區，例如新莊中正、公園路口也是如此，且其實僅年輕的用路人敢直接左轉，多數人還是會騎在外線、待轉，至於取締件數高，應要去過濾是否有惡意違規，或用路習慣不好者，非單靠開罰或罰金高低嚇阻。

但議員金瑞龍說，曾有機車族反映會跟左轉車流強碰，希望交通局能想出更好的解決方法。

新北截至去年5月已取消63處路口待轉。交通局指出，路口不論有無兩段式左轉標誌，大多還是會保留待轉區，供部分車速較慢不敢直接左轉，或提供慢車待轉使用，將再檢視誌牌面位置是否明顯。

北市部分，目前3車道以上開放機車可直接左轉路口計98處，交工處設施科長黃俊翰表示，會搭配左轉保護時相設計，避免機車在左轉轉向時與對向直行車衝突；近期已開放路口，例如成功路二段與民權東路六段口、承德路與南京西路口（東西雙向）、瑞光路與陽光街口（南往西）等。

黃俊翰說，由於部分機車騎士車速較慢，不敢直接左轉，因此開放機車可直接左轉的路口，仍保留機車待轉區，供給慢車及習慣待轉的騎士待轉使用。