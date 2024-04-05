聚人物》新店伐木師傅黃財利 全家驚險逃過土石流

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【聚傳媒特約記者賴御文報導】住在新店灣潭的耆老黃財利，出生於日治時期，曾經擔任伐木師傅多年，而且在山上伐木時，還曾經遇到土石流來襲，因為運氣好加上知道逃生要訣，才能僥倖帶著全家人逃過一劫。

根據中華傳播管理學會的訪談，住在新店灣潭下埔的黃財利，出生於昭和5年（西元1930年），從小沒有父親照顧，家境清寒，17歲時就開始先到大溪等地砍木斫柴，後來去伐木過的地方，除了大溪，還包括了新店的龜山發電所（現已改名桂山發電廠）、烏來、四份子（位於石碇）、三峽等地。

黃財利說，當時因為只對伐木內行，就一直當伐木師傅，娶妻生女後，太太與幼女就跟著他上山伐木，住在為了伐木而臨時搭建的寮房。

當時如果需要買生活用品，要挑擔子到新店，走路就要耗去一天的時間。在深山伐木沒有任何休閒娛樂，沒上工時，伐木師傅的只能藉由賭博喝酒打發時間並且紓解壓力。

黃財利清楚記得，有一年他上山伐木，那時兩個女兒都還很小，太太又懷孕了，他帶著妻小一起上山，方便就近照顧，住在第五寮。

有一次下雨多日，伐木都沒有開工，那天他去第一寮賭博，忽然聽到外面傳來奇怪的隆隆聲響，同時好像有地震。其他人都專注在賭博，他覺得很不安，走出屋外一看，嚇了一大跳，因為居然「走山」了！山上的土石流已經沖到了第一寮的門口，快要淹到膝蓋的高度了。

黃財利飛奔衝回第五寮，一手抱起大女兒，另一手緊緊牽著懷孕的太太，太太的手裡還抱著二女兒，一家人就這樣逃出門，其他什麼都來不及拿。

黃財利知道遇到這種土石流的情況，當然不能往上跑，那是迎向土石流去送死；也不能往下跑，因為人一定跑不過土石流；必須往旁邊的山頭跑、再往高處跑，這樣才有可能逃過土石流。

儘管知道逃生的要訣，黃財利當時還是以為九死一生，多半沒救了，但還是一直逃，沒想到最後居然能死裡逃生。好不容易跑到一處高地，身後的土石流聲音也比較遠了，這時才敢停下來喘口氣。回頭一看，本來的一大片林地已經被土石流沖走，什麼都看不到了，原本的寮房也完全沒了蹤影。

後來黃財利一家人都順利下山，太太也平安生下三女兒。回想起來，黃財利覺得最遺憾的是，沒能去救其他人，只能眼睜睜看著曾經一起工作與生活的寮友們被走山給淹沒。黃財利後來回想，砍樹之後的兩到三年內最容易走山，如果又遇到了連日大雨，更加危險。

黃財利後來結識住在新店的伐木師傅王獅，兩人成為至交。王獅的父親李清和是當時伐木產業很知名的師傅頭，到處承包伐木林地。黃財利就跟著李清和與王獅父子一起伐木，也搬到新店的灣潭定居。

黃財利說，當時的伐木師傅要把整棵砍下來的大樹，裁成一到兩尺寬的木材，砍下來的木材要自行運送，成堆的木材光是堆上木馬最少就要兩小時，運送的全程要耗去一天。剛開始時，一天砍了100才，有150元，後來可以一天300才，300元。才是木材的單位，1才=1台寸×1台寸×10台尺，1台寸等於3.03公分，1台尺等於30.3公分，所以1才大約是2782立方公分。

黃財利擔任伐木師傅多年，直到後來伐木廠商紛紛改用自己的員工，不再外包給伐木師傅。

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