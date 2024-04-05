深坑老街店家盼改善交通 侯友宜：加強大眾運輸
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新北市長侯友宜今天前往深坑區深坑老街視察，有店家建議改善交通並協助老街行銷，侯友宜表示，將加強大眾運輸路線規劃，並視尖峰、離峰時間調整。
在老街經營小吃店的張老闆今天告訴中央社記者，老街停車不易，希望能透過大眾運輸帶動更多觀光人潮，同時劃設週六、週日及假期才可停的停車位，平日恢復禁停，舒緩假期民眾找不到停車位的問題。
張老闆也建議市府、區公所協助行銷深坑老街，用簡單扼要方式讓遊客知道深坑與臭豆腐的關聯。
侯友宜接受媒體聯訪時表示，會在大眾運輸路線規劃上做好調整，讓民眾順利抵達各觀光景點，也會視尖峰、離峰、假日機動調整，甚至規劃假日、平日不一樣的運輸。
侯友宜也提醒，近日花蓮強震後的餘震不斷，民眾前往各地觀光景點旅遊要注意安全。
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