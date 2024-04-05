快訊

日本人驚嘆的「台灣避難所」出自慈濟之手 研發原因曝光

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

深坑老街店家盼改善交通 侯友宜：加強大眾運輸

中央社／ 新北5日電
新北市長侯友宜今到深坑老街視察連假交通及周邊環境前受訪。聯合報記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到深坑老街視察連假交通及周邊環境前受訪。聯合報記者江婉儀／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

新北市長侯友宜今天前往深坑區深坑老街視察，有店家建議改善交通並協助老街行銷，侯友宜表示，將加強大眾運輸路線規劃，並視尖峰、離峰時間調整。

在老街經營小吃店的張老闆今天告訴中央社記者，老街停車不易，希望能透過大眾運輸帶動更多觀光人潮，同時劃設週六、週日及假期才可停的停車位，平日恢復禁停，舒緩假期民眾找不到停車位的問題。

張老闆也建議市府、區公所協助行銷深坑老街，用簡單扼要方式讓遊客知道深坑與臭豆腐的關聯。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，會在大眾運輸路線規劃上做好調整，讓民眾順利抵達各觀光景點，也會視尖峰、離峰、假日機動調整，甚至規劃假日、平日不一樣的運輸。

侯友宜也提醒，近日花蓮強震後的餘震不斷，民眾前往各地觀光景點旅遊要注意安全。

侯友宜 深坑 老街

延伸閱讀

花蓮強震跟進捐薪賑災？侯友宜：每次都有、是慣例

影／侯友宜：中和環狀線全力搶修 期盡速恢復通車

侯友宜捐1個月薪資賑災 助早日重建家園

影／強震釀土城40年公寓鋼筋裸露！居民逃生後餘悸猶存 向侯友宜陳情1事

相關新聞

新北稽查6兒童體適能館 全不合格

時下父母愈來愈重視幼兒身心發展，兒童體操或體適能館成為熱門消費場所，新北市消保官近日會同體育、工務、消防局對轄內6家兒童...

深坑老街店家盼改善交通 侯友宜：加強大眾運輸

新北市長侯友宜今天前往深坑區深坑老街視察，有店家建議改善交通並協助老街行銷，侯友宜表示，將加強大眾運輸路線規劃，並視尖峰...

北市掃墓公車連駛5個假日 疏運41.8萬人次增10％

台北市交通局為便利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，從今年3月23、24、30、31日及4月4至7日共計8天闢...

搞不懂路口是否2段式左轉？ 新北2年取締機車族7.5萬件

近年各縣市陸續取消機車強制待轉，但有民代反映，常有民眾陳情板橋多處兩段式左轉標示不清，深怕挨罰。新北交通大隊統計，新北2...

電價漲！新北幫除耗電 板橋大社區用電量比3年前少42％

電價調漲，許多社區因公共電費增加，需調漲管理費用。新北環保局「節能E好宅」計畫，可協助社區找出老舊燈具照明、能效不佳空調...

坐船掃墓 翡翠水庫接駁船加班

翡翠水庫南側新北石碇山區有20座墓地，因水庫水域阻隔，沒有道路可以通達墓地，台北翡翠水庫管理局為服務在地鄉親，接駁墓地家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。